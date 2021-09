Gazir pilla la mentira de Broncano en ‘La Resistencia’

Gazir se ha convertido en uno de los nombres más leídos en los últimos meses. Los medios de comunicación se han hecho eco de su victoria en la FMS Internacional del pasado 11 de septiembre y han descubierto que lo que se escondía detrás de su nombre es un joven asturiano dispuesto a conquistar el mundo con sus rimas. Aunque ya lo ha hecho.

No es de extrañar que su paso por el plató de La Resistencia haya causado también sensación. David Broncano lo recibió el pasado 28 de septiembre para protagonizar un encuentro lleno de risas y, por supuesto, temas y rimas improvisados.

Uno de los momentos destacados fue cuando Gazir se puso delante del presentador para tirarle un beef con rimas. "Luego he ido a hablar con él y todo en orden. Es un grande", bromea el presentador en Twitter.

Pero eso no es todo. Cuando nuestro protagonista ha recordado el momento en que le propusieron a él y a sus compañeros enfrentarse a una ronda de freestyle con un polvorón en la boca, Broncano añadió un "creo que lo vi" que le delató por completo. "No se hizo", responde el asturiano. La reacción de Broncano no tiene desperdicio. "Vale", añade entre risas.

La cuenta en Twitter del programa tampoco ha tenido piedad con su presentador. "Que alguien recoja a Broncano, por favor. Menudo triplazo se ha tirado. Madre mía", dice en la descripción del momento del vídeo.

No hay duda de que el paso de Gazir por el plató de La Resistencia ha casuado sensación en las redes sociales. Todos aquellos que no pudieron disfrutar de su emisión en el momento, lo hicieron a través de las redes, donde la cuenta oficial del programa se ha encargado de compartir cada uno de estos momentazos.

Y es que la visita del gallo ya apuntaba a convertirse en una de las más divertidas del año después de la amenaza previa que envió a Broncano. Bromeando sobre la altura de Gazir, La Resistencia publicó una foto de un sofá en su versión mini, asegurando que estaban preparados para la llegada del campeón de freestyle. "No quería usar esto, pero estáis a otro vacile así de que le pida el beatbox a Grison y empiece a repartir", respondió Gabriel. Y así fue.