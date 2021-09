Rami Malek se deshace ante Ana de Armas: “Es extraordinaria, tenéis un tesoro nacional”

Desde que Rami Malek se convirtió en el protagonista de Mr. Robot su carrera ha despegado como un cohete. El actor ha conquistado Hollywood tras ganar un Óscar a mejor actor principal por Bohemian Rhapsody, lo que le ha abierto las puertas a convertirse en el nuevo villano de la saga Bond, Lyutsifer Safin, quien se enfrentará al agente 007 de Daniel Craig en Sin tiempo para morir, la despedida del actor de la franquicia.

Lo primero que hizo Malek al saber que iba a encarnar a un villano de Bond, algo que automáticamente te convierte en una leyenda del cine, fue pegar un alarido: «Le grité al teléfono como un niño», explica a LOS40 el actor, entre risas. «Aunque me haya convertido en un actor reconocido no he perdido ese sentimiento de la primera llamada, de mi primer trabajo, y suelo tener siempre esa reacción visceral que a veces puede ser demasiado ruidosa pero que viene directamente del corazón».

Pero aunque el papel es de lo más jugoso para un intérprete tan polifacético como él, Safin le ha resultado bastante complicado de encarnar por la falta de empatía que le genera: «El tipo de maldad que él representa me resulta bastante incómoda de aceptar porque está demasiado lejos de la empatía y de la simpatía», confiesa el actor al otro lado de la pantalla.

SIN TIEMPO PARA MORIR - Tráiler Internacional Final

«Muchas veces buscamos algo a lo que anclar nuestros personajes para, en este caso, poder justificar por qué [Safin] quiere destruir el mundo, pero no pude encontrar nada. Fue muy interesante hacer esa investigación psicológica para comprender por qué alguien puede salirse tanto de sí mismo y desprenderse de cualquier tipo de empatía con el objetivo de ser tan meticuloso en su rutina. Pero no es nada parecido a mí, y habitualmente suelo encontrar algo dentro para conectar con ese personaje, siempre ayuda, creo que realmente puedes ver eso en una mirada y eso después lo suele captar la cámara. En este caso, a lo largo de la película, ves cómo pasa la cámara y cómo existe una especie de muerte o vacío en los ojos del personaje. Eso da auténtico miedo».

Un brindis por Ana de Armas

Aunque en Sin tiempo para morir el protagonista absoluto es Daniel Craig, en realidad uno de los principales atractivos de la visión del director Cary Joji Fukunaga y la co-guionista, Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) son los personajes femeninos fuertes y empoderados. «Nunca los hemos visto tan complejos, poderosos, inteligentes, seguros y capaces como en esta película», explica Rami Malek sobre ellas.

«Definitivamente hay una evolución, y además siguen siendo sexys. James Bond es sexy, así que ¿por qué las mujeres no van a seguir siéndolo? Es precioso no sacrificar una cosa por la otra, pero lo que adoro es que hay una evolución en algo que es necesario en el cine y en concreto en la saga Bond, así que estoy muy orgulloso de que haya crecido de esta forma, y la verdad es que estoy bastante emocionado al imaginar cómo puede evolucionar todo en esa dirección después de la partida de Daniel [Craig]».

SIN TIEMPO PARA MORIR - Conoce a Safin

Y es precisamente en este personaje, el de la eterna "chica Bond", en el que brilla una de nuestras actrices más internacionales: Ana de Armas. La hispano-cubana, nominada al Globo de Oro en 2020 por su papel en Puñales por la espalda, es la escogida para darle réplica a Bond a través del personaje de Paloma. Algo que ha despertado la admiración de Rami Malek, quien ve en la ex de El Internado a una actriz enorme frente a la que se deshace en elogios.

«La conocí por primera vez en París y tuvimos una tarde estupenda. Es vuestro tesoro nacional. Es extraordinaria. La vi por primera vez en Puñales por la espalda y pensé: ‘¿Quién es esa?’. Y no pude esperar a ver más de su trayectoria profesional. Fue un movimiento inteligente por parte de la película incluirla porque consigue elevarla. Cada vez que aparece todo se hace aún más disfrutable. Tienes esa sensación de riesgo, de humor, de poder, de inteligencia y de sensualidad, que es todo lo que buscas en una película de Bond, y todo eso lo tiene su personaje, Paloma».

Sin tiempo para morir llega a los cines el viernes 1 de octubre de 2021.