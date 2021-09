Jesy Nelson anuncia su colaboración con Nicki Minaj: ‘Boyz’

Desde que Jesy Nelson anunció su marcha de Little Mix a finales del año pasado, sus seguidores se han preguntado qué sería de ella profesionalmente. Pero la británica se encargó de zanjar los rumores anunciando que muy pronto escucharíamos su nueva etapa musical.

Pues bien. Ahora su estreno como solista tendrá fecha de estreno muy pronto. Al menos eso es lo que ha demostrado en redes sociales, donde ha compartido un adelanto de su próximo tema y ha desvelado el nombre de la artista que la acompañará: Nicki Minaj.

El tema se titulará Boyz y, a juzgar por el vídeo que ha compartido, tendrá una estética de lo más noventera. En él, Jesy aparece dándolo todo al ritmo de la canción rodeada de un séquito de bailarines que añaden aún más flow al vídeo. Unas imágenes que, siguiendo con el estilo de la década noventera, parece haber sido grabado con una cámara de vídeo.

Poco más se conoce acerca de Boyz, pero estamos seguros que tendrá una gran acogida entre los fans de la británica y la rapera. Aunque lo que sí se escucha al final del vídeo es la voz de Nicki diciendo "It's the UK baddie and the Barbie". De hecho, la propia Nicki ha comentado en la publicación con unos emojis de unicornios. ¡La emoción es real!

En una entrevista en Reign with Josh Smith, nuestra protagonista desveló que esta canción hablará de una ruptura amorosa. La artista se preguntaba por qué cuando salía con chicos buenos acababa aburriéndose pero si lo hacía con los más rebeldes, se obsesionaba. "¿Por qué muchas chicas quieren un chico malo? Y entonces pensé que necesitaba escribir una canción sobre esto", declaró. Además, adelantó que Boyz contará con un sample de Bad Boy For Life de P. Diddy.

"Oh dios mío", "Estamos listos", "Jesy x Nicki Minaj. Estoy soñando?" y "Al fin llega" son algunas de las reacciones que han tenido sus seguidores. Es evidente que todos están esperando nuevos detalles de este lanzamiento.

No será la primera vez que nuestras protagonistas se unan en una misma canción. Ya lo hicieron cuando Jesy formaba parte de Little Mix en Woman Like Me, una canción cargada de empoderamiento que acabó cautivando a sus fans internacionales. Y tú, ¿estás listo/a para lo nuevo de Jesy?