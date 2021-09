REM, Fugees, Maná, Beret y Alborán… Temazos que empezaron octubre como Nº1 de la lista

El repaso a números uno del pasado arranca esta semana con la canción que lideró la lista esta semana en 2020: no fue otra que Sueño, de Beret y Pablo Alborán. Fue su segunda vez en lo alto, ya que antes lo habían conseguido en agosto. Hace cinco años, el número uno fue para Closer, la colaboración de los DJs estadounidenses The Chainsmokers y su compatriota la cantante Halsey.

Tres canciones en español coronaron el chart en 2011, 2016 y 2001. Y muy distintas, por cierto. La primera fue Bailando por ahí, de Juan Magán; el barcelonés sumaba así su segunda semana en primera posición. La segunda, Labios compartidos, uno de los temas más emblemáticos en la carrera de los rockeros mexicanos Maná. Y la tercera, ¡Ay, corazón!, de Las Hijas del Sol. Curioso dúo formado por tía y sobrina (Piruchi y Paloma) ecuatoguineano, que triunfó con su agradable afropop.

Y cerramos el momento nostálgico de La Máquina del Tiempo con tres canciones históricas. En 1996, el número uno fue para Killing me softly, la versión que The Fugees hicieron del clásico de Roberta Flack. Hace 30 años, la supervitamínica Shinny happy people, de REM y Kate Pierson (de The B-52's) logró encaramarse a lo alto del podio. Y hace 40 años, en 1981, el liderato fue para Pino D'Angio y Ma quale idea; este galán italiano causó sensación a principios de los ochenta por su pose impertérrita y su cosumbre de al escenario fumando un cigarrillo… Algo que hoy sería impensable.