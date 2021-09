El cuestionario más difícil de Ana de Armas: sus canciones favoritas

«Es riesgo, es humor, es poder, es inteligencia y es sensualidad. Es todo lo que buscas en una película de Bond, y todo eso lo tiene su personaje, Paloma». Son las palabras con las que Rami Malek definió en una entrevista con LOS40 a Paloma, el personaje al que Ana de Armas encarna en Sin tiempo para morir, la despedida de Daniel Craig el universo 007.

La hispano-cubana da vida a una de las chicas Bond más empoderadas de toda la saga. Una mujer cuyo atractivo es tan solo equiparable a su inteligencia. «Se va a mostrar una gran evolución en los personajes femeninos», nos explica la actriz. «Literalmente incluyen a agentes mujeres que van a estar al mismo nivel de Bond. Son ellas quienes traen la acción. Son mujeres fuertes y preparadas, con entrenamiento y más capas que solamente la de la típica 'chica Bond'».

Ella siente que su participación en el universo 007 ha sido un regalo. «Lo primero que hice fue emocionarme muchísimo; fue súper excitante porque sentí que no solo me estaban invitando a formar parte de una saga que es historia del cine, sino que me estaban invitando a ser miembro de una película muy especial por esos motivos», explica la intérprete, nominada a un Globo de Oro por su estupenda interpretación en Puñales por la espalda, en relación a la inclusividad que han experimentado las mujeres en esta nueva entrega.

SIN TIEMPO PARA MORIR - Tráiler Internacional Final

Pero Ana de Armas y Rami Malek no son las únicas caras y voces nuevas en esta quinta y última entrega de la saga protagonizada por Daniel Craig: Billie Eilish también se sumó al equipo creativo para componer la canción principal de la banda sonora, No time to die, que como viene a ser costumbre suena en los títulos de inicio de la película.

Y fue precisamente a raíz de esta 'melomanía' despertada por Eilish por lo que en LOS40 aprovechamos la ocasión para hacerle a Ana de Armas nuestro característico cuestionario musical: desde cuáles son sus temas favoritos de la franquicia Bond hasta qué canción escogería para poner banda sonora a una película sobre su vida. Las respuestas no eran fáciles, y de vez en cuando hubo más silencios que respuestas, pero lo que quedó claro es que nuestro tesoro nacional en Hollywood sabe escapar de un apuro.