Mercedes Milá se abre la cabeza y comparte las imágenes “muy gore” de la herida

Mercedes Milá siempre ha sido una todoterreno. La famosa periodista española ha demostrado que no teme a nada, ya sea en lo profesional como en lo personal. De hecho, en su día a día practica varios deportes. ¿Su favorito? Nada más y nada menos que el ciclismo.

La presentadora ha compartido en redes sociales en varias ocasiones la gran afición que tiene por el deporte de las dos ruedas. Y es que no hay nada mejor que perderse en la naturaleza sobre tu bicicleta. A pesar de que lleva años practicando este deporte, esta semana Mercedes ha tenido un pequeño accidente que podría haber terminado mucho peor.

La estrella televisiva, tal y como ha contado en su cuenta de Instagram, se encontraba haciendo su paseo rutinario cuando cometió el error de quitarse el casco pocos metros antes de llegar a su destino.

Fue justo en esos momentos cuando se cayó de la bicicleta, abriéndose la cabeza por la parte de arriba. Por suerte, tal y como ha reconocido, la herida no era muy grande. Eso sí, tuvo que llevarse varios puntos debido a que era profunda. “Salió de la casa a la que iba un perro lobo enfurecido, me caí y me di con la cabeza en una piedra”, ha contado sobre el incidente.

Mercedes también ha dudado si subir los vídeos sobre la herida, ya que “son muy gore” y podrían herir la sensibilidad de algunas personas.

Mercedes ha compartido algunos vídeos en historias donde se muy gráficamente la herida que se ha hecho. Y sí, era un buen boquete. Por suerte, la presentadora se puso en las manos de su amigo, el cirujano Alberto Gil, y ya está recuperada.

Además, Mercedes ha compartido unas imágenes en un post de cómo se ha ido poniendo hielo en la cabeza durante estos días para calmar el dolor y curar la herida. Tirando de su optimismo característico, la presentadora tiene la esperanza de que esto sea una señal de que su nuevo programa, Mila vs Mila, va a ir bien:

“Pues nada, que me he hecho un buen tajo en la cabeza (en mis stories tenéis toda la historia). Esto nos va a traer suerte seguro para el estreno de Mila Vs Mila No tengo ninguna duda”.