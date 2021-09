’Días de verano’, récord de Amaral en el Nº1 de LOS40 y “una de las canciones más bonitas que hemos hecho”

Días de verano es una canción redonda con una historia triste: “Una metáfora muy sencilla para decir ‘te tienes que marchar’”. “Melancólica y al mismo tiempo alegre”, fue una de las 14 pinceladas de un cuadro que Amaral tituló Pájaros en la cabeza (2005) pero que podría haberse llamado ‘Tú nunca serás un pájaro enjaulado’. Un descubrimiento más de los muchos que Eva y Juan compartieron con nosotros cuando presentaron su cuarto álbum en LOS40, en Cadena Dial o en Cadena SER. Corría entonces el mes de marzo de 2005 y todavía no eran conscientes de lo que estaban a punto de conseguir. Por ejemplo, con Días de verano obtendrían su récord de permanencia en el nº1 de LOS40 (cinco semanas consecutivas entre 6 de Agosto y el 1 de Octubre de 2005). Y con Pájaros en la cabeza serían galardonados con un Ondas.

“Aquí no hay nada porque sí”

Eva Amaral y Juan Aguirre son “un par de timidillos”, “un poco introvertidos”, y su mejor manera de expresarse con autenticidad es a través de la música: “En las canciones es donde está la verdad”. Cuando abordaron la tarea de elaborar su cuarto álbum, lo hicieron porque tenían la necesidad de decir 'algo': “No hay que hacer discos porque sí, cuando tienes algo que decir, vas y lo dices. Aquí no hay nada porque sí”.

“Queríamos hacer un disco que fuera una pasada”

Perfeccionistas como son (“nos volvemos bastante paranoicos con eso”) se impusieron el reto de devolver al público todo lo que habían recibido de Estrella de mar (2003), que había sido muchísimo. Juan lo explicaba en LOS40: "Después de lo de Estrella de mar, que fue una verdadera sobrada, sí que sentimos responsabilidad. Queríamos hacer un disco que fuera una pasada, pero para nosotros... ¿Cómo?: no repitiéndonos, no tirando de las fórmulas fáciles, ni por dinero. Es decir, que estamos aquí porque nos gusta la música, no porque nos gusten la fama o el dinero rápido. Y eso la gente se lo tiene que creer".

Eva Amaral y Juan Aguirre, de Amaral, a su llegada a la Cena de Nominados de LOS40 Music Awards 2019. / Carlos Alvarez/Getty Images

Cameron Jerkins es “nuestro amigo… el que soporta nuestras manías”

En Londres volvieron a trabajar con Cameron Jerkins, su amigo. "Nos hemos ido ahí en los tres últimos discos, con el mismo productor, con Cameron, que a fin de cuentas es nuestro amigo y es el que soporta nuestras manías en el estudio... todas estas tonterías que tenemos porque somos muy perfeccionistas. Irnos allí nos sirve para desconectar, para estar muy concentrados en la música, para no tener cerca tentaciones".

“Tú nunca serás un pájaro enjaulado”

El 14 de Marzo de 2005 vino al mundo Pájaros en la cabeza. Muchos se decían entonces: ¿Por qué ese título si no se corresponde con ninguna de las canciones que van dentro?. Iñaki Gabilondo les planteó esa misma duda y Eva Amaral se la resolvió: "…está extraído de una de las canciones que se titula 'Salta' y nos gustaba mucho una frase que decía 'tú nunca más serás un pájaro enjaulado'. Así que le dijimos a una amiga nuestra 'Oye, ¿qué te parece esta frase de título?' y dijo 'Ah, me gusta mucho porque me suena como que tienes pájaros en la cabeza', y Juan y yo dijimos '¡Ese es el título!”.

Es una canción súper melancólica, pero al mismo tiempo súper alegre. Es muy difícil mezclar esas dos cosas

Lo cierto es que no fue un cometido fácil encontrar un título “que resumiera un poco ese sentimiento que hay en todo el disco de 'pensar por ti mismo, de intentar cambiar el mundo, de ilusión, de una puerta a la esperanza’. Es muy difícil resumir todo eso con el título de una de las canciones porque cada una es una pincelada del cuadro y ninguna de ellas era el resumen de todo”

“Todos son como un hijo”

Días de verano era solo una pincelada más de las 14 que daban vida a Pájaros en la cabeza. Se eligió como segundo single, después de El universo sobre mí. Era un éxito claro, aunque como decía Eva en Cadena Dial: "Para nosotros todos son como un hijo y no sabemos nunca por cual decidirnos. En la radio, la mecánica es que tiene que sonar una, no pueden sonar todas". A lo que Aguirre añadía: "No podemos venir nosotros aquí y decir '¡Poned esta!'". El caso es que había que decidirse por una “y la verdad es que esta canción es una de las que a la gente le ha gustado".

“Es una de las canciones más bonitas que hemos hecho”

“Yo creo que ‘Días de verano’ es una de las canciones más bonitas que hemos hecho, honestamente. Se podrían decir otras cosas de otras canciones, pero para mí tiene un punto de perfección, de redonda, desde que empieza hasta que acaba”. Lo decía Juan Aguirre en LOS40 y Eva apuntaba “¡Hala, y ahí se queda tan ancho!”. “Es verdad” - seguía - “la manera de cantar me encanta".

Por su parte, la cantante opinaba: “Sí que es cierto que hubo mucha gente que nos dijo que toda la canción era un estribillo, porque la melodía y la estrofa parecían estribillo. Quizá es a eso a lo que te refieres, a que es una canción muy redonda".

“Mira, que te tienes que marchar…. la vida es así”

"Y luego tiene una cosa buena: es una canción súper melancólica, pero al mismo tiempo súper alegre. Es muy difícil mezclar esas dos cosas”, agregaba el guitarrista. “Entonces, te estás enamorando continuamente, no siempre de personas, también de lugares. La historia de ‘No quedan días de verano’ es que no queda tiempo en realidad, es una metáfora simple y muy sencilla para decir que 'mira que te tienes que marchar y que es una pena y que la vida es así".

El clip en Cabo de Gata

El videoclip de Días de verano, dirigido por Juan Pablo Enís y Javier Gesto, se rodó en distintos parajes del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Esa zona de la costa almeriense se convirtió desde entonces en una de las favoritas de Andalucía de Eva Amaral: “Una de las razones es que rodamos allí un videoclip de una de nuestras canciones, de Días de verano, que para nosotros es una canción muy importante”.

Récord de Amaral en LOS40

Pájaros en la cabeza fue el disco más vendido en España en 2005 y recibió un Ondas a Mejor Álbum. Además, entre otros logros, obtuvo tres Premios de la Música en 2006, dos de ellos por Días de verano: Mejor videoclip y Mejor canción.

Los cuatro primeros singles del álbum lideraron la lista de LOS40, pero el que obtuvo récord de permanencia fue Días de verano: Llegó al nº1 el 6 de Agosto de 2005 y no se apeó del podio hasta cinco semanas después.

A lo largo de sus más de dos décadas de carrera Amaral ha obtenido 8 puestos de honor en LOS40. Cuatro de ellos corresponden a Pájaros en la cabeza. El dúo maño encabezó la lista durante trece semanas entre Abril de 2005 y Agosto de 2006: El universo sobre mí (4 semanas), Días de verano (5 semanas), Marta, Sebas, Guille y los demás (2 semanas) y Resurrección (2 semanas).