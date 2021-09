Elvis Presley y Tom Jones: Dos amigos tan unidos que el ‘Rey’ le cantaba al ‘Tigre’ en la ducha

Durante el rodaje de la película 'Paradise-Hawaiian Style' en los estudios Paramount, Elvis Presley quiso conocer a Tom Jones. Aunque el artista de Gales apenas había empezado su carrera y solo tenía tres canciones publicadas, el 'Rey del Rock' las había escuchado y admiraba su voz. "¿Cómo demonios cantas así?" le preguntó en aquel primer encuentro. Ese día, 30 de Septiembre de 1965, se forjó una de las amistades más leales y auténticas entre dos estrellas de la música.

Cuando Tom Jones era adolescente, escuchaba música americana: Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Fats Domino... pero su principal ídolo era Elvis Presley. Arañaba cada penique que caía en sus manos para comprarse todo lo nuevo que el 'rey' lanzaba y lo escuchaba "en la privacidad de mi dormitorio". De él aprendió hasta los movimientos de la parte inferior de su cuerpo, aunque "nunca me propuse copiarle".

Tom empezó cantando versiones de Elvis por los pubs de Gales. "La gente allí me decía, 'Guau, Tom, cantas tan bien como Elvis", explicaba Jones en la revista People. "Y yo solía contestar 'Bueno, se lo diré a él cuando le vea'. Yo tenía esta clarividencia de que iba a conocerle". Por supuesto, nadie le creía.

"Elvis quiere conocerte"

A principios de 1965, su popularidad se había disparado gracias al enorme éxito de It's not unsual. Algunos meses después, cuando viajó a Los Ángeles por primera vez, acababa de lanzar su tercer single, With these hands. Su visita a la ciudad californiana se debía a que tenía una reunión en los estudios Paramount "para hablar sobre una canción para una película". Tom Jones lo recordaba en el show de Graham Norton de la BBC: "Me dijeron: 'Elvis Presley va a estar allí mañana y quiere conocerte. Pensé '¿Elvis Presley quiere conocerme?'. ¡Era increíble!. Pensé, ¡Dios mío! no sabía que él supiera de mi existencia".

Elvis y Priscilla Presley con Tom Jones en Las Vegas, el 7 de abril de 1968 / Bettmann/Getty Images

"Así que fuimos y me dijeron 'Elvis está rodando y cuando pare, entras'. Cerraron las puertas y me quedé ahí de pie con la 'Mafia de Memphis' - la gente que trabajaba para él - detrás de mí. Elvis estaba ahí, en un simulacro de helicóptero, con una chica. Cuando dijeron '¡corten¡' Elvis me saludó, pero yo estaba mirando a los tipos que había allí. Me dijeron 'Elvis te está saludando ¡devuélvele el saludo!'. Entonces salió del helicóptero y empezó a caminar hacia mí... y de repente empezó a cantar With these hands, mi tercer single. Era como un sueño. ¡Elvis Presley estaba cantando mi canción y me la estaba cantando a mí!. Y pensé '¡Dios mío! Si los chicos de mi barrio me vieran ahora'".

"¿Cómo demonios cantas así?"

Y a continuación, se produjo la primera conversación entre el Rey del Rock y el Tigre de Gales. Así la recordaba Jones en www.elvis.com.au: "Elvis me dijo '¿cómo demonios cantas así?' y le respondí, 'Bueno, tú eres en parte culpable porque he escuchado todos tus discos de los 50's'. Él me preguntó '¿Eres de Gales?, ¿Toda la gente en Gales canta así?'. Le dije 'Bueno, no exactamente. La gente de Gales tiene voz potente, de ahí viene mi fuerza, pero me influyó más la música americana que la música tradicional gala. Es una combinación'".

"Porque ellos pensaban que era negro, La primera vez que escucharon mis discos en América, pensaban que era negro. Y Elvis Presley también. Me dijo 'Cuando escuché 'What's new pussycat' pensé que era un tipo negro cantando'. Lo extraño del caso es que fuera él quien lo dijera, porque cuando él empezó todo el mundo pensaba que era negro".

Elvis & Tom Jones Duet - I'll Never Fall in Love Again

Elvis y Tom se hicieron amigos ese mismo día. Y su amistad se mantuvo y se fue consolidando y estrechando año tras año. "Nuestra amistad se construyó en el respeto mutuo y en el interés común en la música. Nunca le besé los pies. Nunca le miré desde abajo, porque nos considerábamos iguales". Trabajaron al mismo tiempo en Las Vegas muchas veces. Elvis siempre iba a ver los shows de Tom y Tom iba a ver los de Elvis.

Elvis cantando a Tom... en la ducha

Tom Jones ha compartido innumerables recuerdos de esos 12 años de camaradería con su amigo en la Ciudad del Pecado. Uno de ellos es especialmente singular. "Yo me alojaba en el Caesars Palace", contaba en la revista People, "y él estaba en el Hilton, y alguien le envió una canción que pensaba que sería buena para mí, así que vino. Cuando salí del escenario, él estaba allí en mi habitación del hotel. Me dijo 'Tom tengo esta canción, tío'. Y yo le dije 'Vale Elvis, pero tengo que ducharme'. ¡Estaba sudando!". Poco después de entrar en la ducha, escuchó a Elvis "cantándole". "Pensé, '¡Dios mío, me estoy volviendo loco!. Puedo escuchar a Elvis cantando'. Así que abrí los ojos, y él estaba inclinado sobre la puerta cantando esa canción para mí. Dije '¡Jesucristo!', y él respondió, 'La canción, tío, la canción'... Así de unidos estábamos"

Cuando Jones le relató a Priscilla el episodio de la ducha, se quedó impactada: "Me dijo 'No me puedo creer que Elvis haya estado en el cuarto de baño contigo al mismo tiempo. Jamás estuvo así conmigo'. Y le dije 'Bueno, él estuvo conmigo, Priscilla, estuvo. Yo estaba desnudo y él estaba medio desnudo, porque había ido al inodoro y tuvo que subirse sus pantalones de cuero. Era cuero de North Beach, muy difícil de subir. En realidad, fue tan difícil que Presley tuvo que llamar a su guardaespaldas, Red, para que entrara en el cuarto de baño y le ayudara".

"Red me miró y me dijo 'Si le cuentas a alguien esto, no te creerán. Y le dije, 'bueno, voy a contarlo'. Elvis era único, excepcional. Él era fantástico".

"Amigos, si tenéis la oportunidad, id a verle"

Una de las veces que Tom fue a ver un show de Elvis, en Agosto de 1974, éste le hizo una gran presentación: "Hay ahí alguien entre el público que me gustaría que conocierais. Para mí... es mi cantante favorito. Es uno de los mejores intérpretes que he visto jamás y la mejor voz, Tom Jones. Él es demasiado. Tom, actúas en el Caesars Palace mañana por la noche ¿verdad?. Amigos, si tenéis la oportunidad, id a verle".

De vez en cuando, Elvis aparecía por sorpresa en el escenario cuando Tom estaba cantando. Existen imágenes de Presley haciendo una demostración de kárate en un concierto de Jones.

Jerry Schilling, amigo de toda la vida del cantante de Tupelo corroboraba en la BBC que Tom Jones era uno de los amigos de más confianza y más queridos por Elvis hasta el fallecimiento de la estrella en 1977: "Elvis no solía juntarse mucho con otros artistas, siempre era muy cauto a la hora de permitir que la gente se le acercara. Pero si hay alguien a quien verdaderamente llamaba amigo y con el que pasaba el tiempo más que con ningún otro, era Sir Tom Jones".