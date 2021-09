Natti Natasha cuenta su experiencia con Lauryn Hill

Natti Natasha dio a luz el pasado mayo, pero no ha necesitado demasiado tiempo para ponerse al día con el trabajo. Así que, le quedan pocos huecos para descansar ahora que ejerce de mamá primeriza y, encima acaba de lanzar álbum nuevo.

Nattividad, así se llama el disco, un juego de palabras que tiene que ver con nacimiento y el nombre que le ha puesto a su pequeña Vida. Nuevas canciones que, si no has escuchado todavía, podrás ir descubriendo poco a poco.

Ella ya tiene sus favoritas y no ha dudado en hablar de una de ellas. “El track #5 es #NoQuieroSaber! y es uno de mis favoritos del disco, porque soy súper fanática de @mslaurynhill ❤️Recuerdo que subí un video cantando #IDontWannaKnow la versión que hizo #MarioWinans de Ready Or Not de #TheFugees y por cosas de la vida… a las pocas horas me escribió @iamchino__ con su equipo de trabajo para enviarme la versión en español, la amé y la grabé de una vez. Tengo el VIDEO listo 🎼🎥 ¿Cuándo lo soltamos? Ustedes deciden 👀👀 #NattiNatasha #nattividad”, compartía en redes.

Desorden en casa

Está claro que ya está preparando el lanzamiento y en breve podremos ver el videoclip. Pero claro, tanto trabajo en estas circunstancias le deja poco tiempo para otras cosas, por ejemplo, para ordenar su armario.

“Que LÍO tengo en el closet y voy a 🛫 helppppppp ☺️Buenos días ☀️”, compartía junto a una imagen en la que podemos verla en su vestidor lleno de montones de ropa sin colocar. Y vale que esta gente tiene que tener gente a su servicio que le ponga la casa en orden, pero parece ser que en ese habitáculo entra solamente ella y es la responsable de semejante desastre.

Claro que, ¿quién no ha tenido el armario así en alguna ocasión?