La sorprendente colaboración de Eminem con la que repite en el universo Marvel

La carrera musical de Eminem se ha visto salpicada muy esporádicamente con sus saltos al cine. Si sorprendió a todo el mundo con 8 millas, el rapero de Detroit no ha defraudado a la hora de ponerle banda sonora a un blockbuster como Venom. Y la colaboración se ha repetido apenas dos años después cuando se van a cumplir 20 años de su debut en la gran pantalla.

La relación entre el universo Marvel y el músico parece estar viviendo un momento dulce como demuestra el hecho de que el adelanto de su nueva canción han revolucionado a medio planeta. ¿Cómo se llama? Pues Last one standing ¿Y cómo suena? Buena pregunta porque acaba de estrenarse con motivo de la llegada a los cines de la peli en EE UU.

Para la primera colaboración en Venom no se 'estrujó' demasiado el cerebro. Venom fue la canción con la que sorprendió a todo el mundo demostrando que es uno de los mejores del género le pese a quien le pese. Y volverá a someterse al escrutinio del gran público en Venom 2 Let there be Carnage (Venom 2 Habrá matanza).

Para la ocasión, Eminem ha colaborado con Skylar Grey que es la artista que firma la autoría de la canción contando con la ayuda de Mozzy y Polo G. Una canción que se ha convertido en el tema central de la banda sonora de Venom 2.

La película de Marvel cuenta la historia de un periodista, Eddie Brock (Tom Hardy), que se verá invadido por un simbionte que le hará convertirse en una suerte de monstruo psicópata asesino. El reparto de la primera entrega lo completaron Michelle Williams, Riz Ahmed y Woody Harrelson.

La nueva película de Andy Serkis calienta motores para su estreno inminente: 8 de octubre de 2021. Esta nueva entrega presentará a un gran villano: Cletus Kasady o Matanza (Carnage), un peligroso simbionte sediento de sangre al que dará vida el siempre genial Woody Harrelson.

Por su parte Tom Hardy vuelve para dar vida al letal protector Venom, uno de los personajes más populares y complejos de Marvel. A él le acompañarán en el reparto las actrices Michelle Williams y Naomie Harris en los papeles de Anne Weying y Shriek, respectivamente.

Los rumores indicaban que Eminem estaría preparando un disco para este mismo 1 de octubre, una semana antes del estreno de Venom 2 en nuestro país.