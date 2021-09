Coldplay y BTS demuestran que son de otro planeta en el videoclip de ‘My Universe’

La colaboración de Coldplay y BTS, My Universe, ha tenido una gran acogida entre sus seguidores tras su estreno. Pero si pensabas que no podían sorprenderte más musicalmente, espera a ver su videoclip.

El clip ha aterrizado hace unas horas y ya se ha convertido en una de las piezas audiovisuales más impresionantes de las trayectorias de ambos artistas. Se convierten en protagonistas de una historia que les lleva directamente a otro universo. Para ponernos en contexto, se explica al principio que la música ha sido prohibida en todas las esferas, pero tres bandas conviven en planetas donde pueden acabar con esta restricción. Eso sí, se verán amenazados por "los silenciadores", que se encargan de asegurarse de que todos acaten la norma.

Además de BTS y Coldplay, Supernova 7 se une como la banda alienígena, que son los que han dado vida al mix del tema.

Con una impresionante edición de imagen y sonido, nuestros protagonistas demuestran que la música no tiene límites ni fronteras. Aunque se encuentren en planetas distintos, consiguen vivir este arte juntos a través de hologramas. Unas imágenes que podrían estar inspiradas en películas como Avatar o Guardianes de la Galaxia, ya que también se rodean de todo tipo de criaturas extraterrestres.

El estreno del videoclip ha generado una auténtica revolución en las redes sociales. En tan solo unas horas, ha superado los 5,5 millones de reproducciones. Una cifra que muchos apuestan que subirá a 50 millones en las primeras 24 horas. ¿Lo conseguirán? Lo que está claro es que ni Coldplay ni BTS tienen retos imposibles, así que no nos extrañaría que finalmente batiesen el récord.

El significado de My Universe tampoco ha pasado desapercibido. "Trata de alguien a quien le dicen que no puede amar a una persona en concreto, o no puede estar con alguien de raza, o no pueden ser gays", explicó Chris Martin en The Kelly Clarkson Show. Para muchos, My Universe se ha convertido en todo un himno de libertad e inspiración.

La canción formará parte del álbum Music Of The Spheres, el proyecto de la banda británica que verá la luz el 15 de octubre. A juzgar por este adelanto, todo apunta a que la escucha de este disco se convertirá en una experiencia única.

Y a ti, ¿qué te ha parecido el videoclip de esta tan esperada colaboración?