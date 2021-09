Andrea y Rosco de Hotel Flamingo se casan y convierten la petición de mano en el videoclip de ‘Take you home’

Andrea y Rosco se conocieron en La llamada, el musical de Los Javis que lleva años en cartel y en el que él sigue trabajando y ella estuvo tres años. Comenzaron una relación y, a la vez, un grupo, Hotel Flamingo, que se ha convertido en su gran ilusión de futuro.

Están apostando todo a este proyecto que ya nos ha dejado varias canciones que reflejan su admiración por la música anglosajona de los años ‘60, aunque sus canciones son en español. Por lo menos hasta ahora. Llega Take you home, una canción que compuso Andrea para Rosco, para decirle lo mucho que le quiere y que no estaba previsto que formara parte del disco.

Pero él vio el potencial y la convenció para cambiar de idea. De ahí que ahora presenten esta canción en inglés que es puro sentimiento, verdad y que nos recuerda que la música puede tocar la fibra sensible.

Y por si cabía alguna duda, el videoclip es la razón que puede convencernos de que su apuesta es auténtica. “Una canción que le compuse yo a Rosco, el verano pasado, a modo interno, a modo ‘te amo, me encantas, te regalo esto’ y se quedó ahí”, recuerda Andrea que asegura que en ningún momento se planteó que fuera a formar parte del disco.

La pedida de mano

Pero Rosco tenía otros planes y sorprendió a su chica a lo grande en su cumpleaños. “Durante el año voy tomando nota porque luego llega el día y dices ‘a ver qué cojones le regalo’. Así que, iba tomando nota y cuando me regaló esa canción y era tan bonita y estaba tan desnuda, siempre pensé que podía ser un bonito regalo juntar a los músicos, producirla y arreglarla”, admite.

Dicho y hecho y se alejó del sonido años ‘60 del resto del disco para llevarla a un terreno diferente. “Quería producir este tema de otra manera, que se pareciese más a Miley Cyrus, a otra música más moderna que también escuchamos y que es orgánica y nos parece bonita”, relata.

Se las apañó para echar a Andrea de casa y prepararlo todo, aunque le costó que no se enterara de nada porque “ella es muy avispada. Llevó a Andrea al estudio de grabación con los ojos vendados y cuando pudo ver se dio cuenta de que allí estaban sus amigos y unos músicos preparados para tocar. Lo que pasó allí es lo que podemos ver en el vídeo que ahora lanzan con la canción. “Mientras hemos montado el vídeo, nos emocionábamos al verlo”, asegura Rosco.

El 20 de diciembre de 2020, Rosco le regaló a Andrea su canción producida y, además, con sorpresa final, le pidió que se casara con él, algo a lo que contestó afirmativamente sin dudarlo ni un segundo. Y lo celebraron, entre otras cosas, con una tarta de cumpleaños que tuvo que comprar un amigo a última hora (Rosco tenía demasiadas cosas encima) que no llegaron a probar porque a ella se le cayó de las manos.

Lo que sí hubo es anillo de pedida, y tiene su historia: “Venía planeando una pedida de mano en el Teatro Lara, con un coro gospel, en La Llamada, pero ya había habido una pedida”. Aun así, lo había preparado y se había ido a comprar un anillo el día antes de decidirse. “No quería ir al típico anillo que vale un pastón, para eso le regalo otra cosa, una guitarra, por ejemplo, pero sí quería algo que tuviera que ver con nosotros, algo rock & roll. Fui a una tienda de Malasaña que tiene muchos anillos y elegí uno que tiene forma de alianza y una mini calaverita, como provisional valía porque no sabía ni su talla de dedo. Se lo di y le dije que cogiese el que a ella le molase”, y cogió el que ahora luce en su mano, una calavera grande que brilla. Él tiene una parecida.

Detalles de la boda

Ya han pensado también en los anillos de casados. Irán a una tienda de Londres “donde se compra los anillos Keith Richards, Johnny Depp y son todos de calavaras de plata, chulas e iremos ahí a comprar las alianzas”.

La boda será para el verano del año que viene, en una playa por la zona de Alicante. “Va a ser una fiesta con amigos del mundillo y con el par como paisaje y todo el rato con música y baile", empezaban contando sobre los detalles de lo que será un fin de semana inolvidable para ellos en formato Festival.

Además de en los anillos, en estos nueve meses ya han ido pensando en algunos detalles de cómo será el enlace: “Queremos hacerlo en un sitio donde nos den los permisos de modificarlo de tal manera que cuando llegues se vea Hotel Flamingo. Los manteles serán vinilos, ya hemos comprado cien vinilos, vamos a poner etiquetas de Hotel Flamingo... Fuimos a La Gramola y le pedimos ‘vinilos que tengas por ahí sin funda que vamos a usar de manteles’ y claro te encuentras con El cancionero español: El Fary”.

También tienen claro el menú, los invitados comerán paella, fideuá y atún rojo, lo tienen muy claro y es muy de la zona.

Todos sus amigos están deseando que llegue el día, alguno hasta se ha autoinvitado, porque la cosa promete. Será muy diferente a su primera boda, la que tuvieron en Las Vegas que, tal vez, se quede como algo anecdótico. “Llevábamos seis meses y nos casó Elvis en Las Vegas”, recuerdan, “como personas sensatas, llevábamos solo seis meses juntos y dijimos, ‘vamos a casarnos en un lugar que solo sea válido así’, aunque igualmente fue igual de emotivo porque por primera vez tienes que decir el ‘sí, quiero’, lo que pasa es que era raro porque había un Elvis gordo cantando ahí”.

Fue un momento muy especial para ellos. “Ojalá la boda que viene sea tan increíble y tan bonita que la boda en Las Vegas se convierta en algo anecdótico”, desea Rosco. Aunque siempre les quedará la canción que compusieron sobre aquel día, Boda en Las Vegas como recordatorio.

De momento, como antesala de la próxima tienen este Take you home que saca su lado más emocional.