María Valverde y Álex González: “Nos conocíamos por amigos en común y la vida nos regaló una película juntos”

La comedia romántica tenía una cuenta pendiente con María Valverde y Álex González. Se conocen desde hace tiempo por amigos en común, tienen una buenísima relación, pero nunca antes habían trabajado juntos. Eso ahora ha cambiado, gracias a Dios (al Dios Netflix, claro) y a una historia que permanece intacta en el imaginario de varios millones de lectores: Fuimos canciones.

El gigante del streaming sabe el tirón que tienen las novelas de Elísabet Benavent y, después de traer a la vida real a Valeria y sus inconfundibles amigas en una serie de televisión, le toca el turno a Maca y Leo con una de esas películas que enamora. Estos icónicos personajes merecían a dos actores capaces de transmitir la esencia de la bilogía Canciones y recuerdos y con María Valverde y Álex González han dado en el clavo.

"Impone saber que hay unas expectativas", admite la actriz. "Hay que ser fiel al espíritu de Elísabet. Es muy importante que los lectores estén contentos y que se cuente bien el recorrido de los personajes en menos tiempo porque había un metraje limitado en el que había que meter dos libros".

Tráiler oficial de 'Fuimos canciones'

"El personaje de Maca es el que tiene casi todo el peso y María, como actriz, la presión. Para ella es un reto porque tiene un gran público que la está esperando. La magia de la lectura es que cada uno imagina a su Maca y encarnar el personaje es una gran responsabilidad", señala Álex.

La química entre ellos funciona. Cuando se miran hay tensión, tensión de la buena, y todo se debe, afortunadamente, a la complicidad y amistad que hay entre ambos. Se ve claramente en pantalla. Tanto que ni se nota ni cuando han tenido un rifirrafe. Porque sí, María y Álex, como los mejores amigos, también se pelean.

Póster oficial de 'Fuimos canciones' / Netflix

"Una vez discutimos", confiesa Álex González entre risas. "Fue una discusión profesional en un día que teníamos que rodar una secuencia complicada y he de decir que somos muy buenos actores porque no se nota nada", y añade María: "La vida nos regaló esta película juntos y el proceso fue maravilloso, hasta la discusión. No es fácil saber discutir y nos honra mucho el contarlo".

Fuimos canciones ya está disponible en Netflix y si quieres ver la entrevista completa a María Valverde y Álex González por el estreno …¡dale al play!