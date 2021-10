Óscar Casas se pone nostálgico con ‘Águila Roja’: “Era mi sueño, pero no lo veía tan real”

Óscar Casas suma y sigue. Acaba de estrenar en Netflix la serie Jaguar, una ambiciosa ficción que firma Bambú Producciones y donde el actor vuelve a asumir un nuevo reto interpretativo. Es lo que le gusta. Cambiar y hacer personajes que no tengan mucho que ver con el anterior.

En Jaguar, la serie de Netflix que va a la caza de los nazis afincados en España, se mete en la piel de Castro, un chico impulsivo y chulesco que conforme avanza la historia va abriéndose y mostrando su fragilidad. Óscar sale de su zona de confort otra vez porque, tal y como él mismo explica, eso es lo que le gusta y le motiva.

"Es lo que me llena", asegura. "Me gusta que los personajes no tengan mucho que ver con los que he hecho anteriormente porque así doy el 100% de mí. Con mi familia y mi representante intentamos buscar proyectos que sean diferentes".

Desde que debutó en la industria audiovisual, Óscar Casas ha ido haciendo todo tipo de personajes. Solo en los últimos años, con Instinto, Xtremo y ahora Jaguar, la evolución que se ve es increíble. Sin embargo, de vez en cuando, al también influencer le gustar recordar sus orígenes, ese papel que marcó un antes y un después en su carrera.

"Recuerdo que la época de Águila Roja fue muy bonita. Estuve mucho tiempo en esa serie, aunque cuando era un niño jamás pensaba en lo que iba a pasar", cuenta. "Por aquel entonces pensaba que iba a estudiar una carrera e iba a tener un trabajo más convencional. No tenía en mente que iba a poder vivir de esto y conseguir ciertas metas. Ser actor era mi sueño, pero no lo veía tan real".

Ahora ese sueño es una realidad y es uno de los protagonistas de Jaguar, la nueva serie 'made in Spain' de Netflix.