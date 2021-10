Muere Barry Ryan, el músico que llegó al éxito con ‘Eloise’

No todos los músicos pueden presumir de haber creado un gran éxito que traspasara fronteras y se convirtiera en su gran seña de identidad. Barry Ryan lo consiguió con Eloise, una canción que popularizó en 1968 y que le llevó a la fama mundial. El músico ha fallecido a los 72 años, dejando una gran trayectoria, compartida, en gran medida, con su hermano Paul Ryan.

Conocimos la triste noticia a través de su amigo Cat Stevens, que ha utilizado su cuenta de Facebook para despedirse de él de una forma muy emotiva. "Ayer falleció un buen amigo mío, su nombre era Barry Ryan. Nuestro tiempo juntos comenzó en los años 60 cuando él y su hermano gemelo, Paul, eran estrellas adolescentes amapolas con trajes de esmoquin. Había escrito una canción para ellos llamada Keep It Of Sight y empezamos a juntarnos". El artista continúa revelando los detalles de su amistad con Barry: "Paul murió en 1992 y ahora Barry se ha unido a él. Cuando hablé con él recientemente, me dijo que estaba completamente en paz sabiendo que solo le quedaba poco tiempo en esta tierra. Su confianza en Dios era sólida. Lo extrañaremos".

Eloise fue su tema más conocido, esa opereta escrita por su hermano, Paul, con la que llegó a vender más de cuatro millones de copias en un año. En 1968, ya habían abandonado su proyecto musical juntos, un dúo promovido por Frank Sinatra, que obtuvo algunos éxitos con canciones propias y ajenas. Ambos eran hijos de Marion Ryan, una cantante británica que triunfó en los años 50, por lo que siempre se criaron con música en casa.

Eloise - Barry Ryan (1948 - 2021)

Después de ese enorme éxito, Paul decidió retirarse, puesto que sentía que no encajaba en el mundo de la fama. Además, quería ayudar a su hermano, dejándole el camino libre para que pudiera desarrollar su carrera en solitario. Fue en ese momento cuando escribió Eloise, para que Barry pudiera popularizarla y conseguir ese éxito. Exagerada, barroca, excesiva... así es esta canción de más de cinco minutos de duración y con una orquestación que dejó un gran resultado final.

Aquí en España no podemos olvidarnos de la maravillosa versión de Tino Casal, que llegó a convertirse en número 1 en muchos países y que encumbró la figura de este artista tan difícil de imitar.