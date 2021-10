María Peláe, sobre ‘Tu cara me suena 9’: “Hemos hecho un grupo muy apañado y me harto de reír”

María Peláe tiene arte, tiene duende, tiene talento y una sonrisa siempre de oreja a oreja. La artista, que acaba de lanzar su single Que vengan a por mí, ha enamorado a miles de seguidores y seguidoras con canciones como La niña o Mi tío Juan.

Pero María lleva más de una década subida a los escenarios, cantando con su guitarra y demostrando que su música llega a los corazoncitos. Aunque siempre ha tenido mucho arte, ahora tiene que demostrar que es una gran imitadora. Y es que la malagueña es una de las participantes de la nueva edición de Tu cara me suena.

El famoso programa de Antena 3 se encuentra rodando su nueva temporada en Barcelona. De este modo, las primeras galas ya están rodadas. ¿Y cómo ha sido la experiencia? María nos la cuenta. Eso sí, sin desvelar muchos detalles, y es que todavía no se puede saber mucho.

María Peláe nos habla sobre su experiencia en Tu cara me suena

Pregunta (P): Este año eres una de las concursantes de Tu Cara Me Suena y ya habéis empezado a rodar. ¿Cómo va la cosa?

María (M): Estoy reventada como un choco, pero muy contenta. Es un programa de diez en todos los sentidos. Lo estoy gozando. Tengo muchas ganas de que se estrene. Creo que lo dirán en un par de semanas o así. Vais a ver todo lo que está pasando por allí. No hay programa grabado que no me hayan tenido que retocar de llorar de la risa. O sea, yo al lado de Los Morancos, nada más que añadir.

P: ¿Te ha tocado ya alguna folclórica?

M: Puede ser (ríe). Me han tocado muchas cosas. Me ha tocado de todo. Hasta mucho pelo. Esa es la dinámica del programa y nos queda mucho por grabar. Hemos empezado hace relativamente poquito.

P: ¿Con quién has hecho más migas de tus compañeros?

M: Pues hemos hecho un grupo muy apañado. Estamos todo el tiempo juntos. Parecemos un grupipandi bastante divertido. No te puedo decir nadie concreto porque pasamos muchas horas todos juntos. Me harto a reír con los Morancos, pero Nia es maravillosa y Agoney es para comerle el corazón. Eva Soriano ya la conocía de antes y Loles es un descubrimiento máximo. Lydia Bosch es un ser de luz andante… es que hemos hecho una piña. El cansancio no me pesa de la risa que nos estamos pegando.