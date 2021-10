Coque Malla reflexiona sobre la vida en ‘Una Sola Vez’

La música se ha convertido para muchos en un canal de expresión y un reflejo de su propia vida. Este es el caso de Coque Malla, el legendario artista español, que ahora presenta su tema Una Sola Vez. Pero no es un tema cualquiera, ya que avanza cómo sonará su próximo álbum El Astronauta Gigante.

Una Sola Vez es una mera reflexión de la vida. Un recordatorio de que ésta existe, con sus peculiaridades y pequeños tesoros. Pero, tal y como dice nuestro protagonista, lo importante es vivirla. "Habla de lo fugaz de la vida, del paso del tiempo y de su avance implacable", dice Coque.

"La letra habla de cosas que nos hacen sentir tristes, pero también saca una conclusión tan positiva como inevitable: vive intensamente y hazlo ahora mismo, mañana ya es tarde", reflexiona. Una idea que ha llevado a la perfección a cada uno de sus versos con ese sonido de rock y pop-rock que tanto le caracterizan.

Aunque esta reflexión sobre el pasado y el presente ha llevado a Coque hasta la idea del futuro. "¿Qué pasará ahora? No tengo la más remota idea; pero sí sé que cada vez me enfrento a los nuevos proyectos con más rabia y ansia por exprimir hasta el último rincón de mi imaginación y mis capacidades artísticas, sean las que sean. Supongo que eso explica parte de ese aspecto juvenil que a mis 52 años, hasta a mí me empieza a parecerme inquietante", dice. "Pero ya hablaremos del futuro", concluye.

Una Sola Vez no llega sola, sino acompañada de un videoclip en el que nuestro protagonista se sienta en la sala de un cine para ver en la gran pantalla la película de su vida. Su época en Los Ronaldos y algunas otras etapas que han marcado su trayectoria son las que el artista mira con un cierto brillo en sus ojos.

Como mencionamos en líneas anteriores, este nuevo sencillo formará parte del próximo disco de Malla, que será su duodécimo trabajo en solitario. Y a juzgar por este avance, parece que será uno de los más reflexivos y profundos de su carrera. Lo que es evidente es que Coque quiere seguir regalándonos su vida a través de su música, y nosotros estamos encantados de que así sea.