Colectivo Da Silva: “Estos meses nos hemos planteado qué somos y qué sonido queremos”

Cada vez se ven menos grupos pop, sobre todo aquellos que están formados por más de tres personas. ¡Pero existen y hay que celebrarlos como un auténtico milagro! Colectivo Da Silva es la prueba de ello. Carlos Caraballo (voz y guitarra), Pablo E Fernández (batería y percusión), Andrés Cándido (guitarra y teclado), Guillermo Gálvez (teclados), Víctor Ruiz (bajo), Manu Vico (guitarra) y Alberto Valero (percusiones) son los chicos que están detrás de este grupo. ¿Lo mejor de todo? Que el buen rollo que transmiten en las canciones también lo tienen en la vida real. Beneficios de montar un grupo con todos tus amigos.

Con un pop cargado de referencias a los noventa, a las redes sociales y a la España de la generación Z, este grupo ha ido ganándose un hueco en el corazoncito de sus seguidores y seguidoras gracias a temazos como Marina D’Or, Bolitas y Amor de verano.

Hace dos años, los chicos debutaron con su primer álbum, Vacaciones. Ahora, continúan haciéndonos bailar. Eso sí, experimentando con nuevos sonidos. Y es que 2020 les ha servido para inspirarse y escribir nuevas canciones como Que Dios Bendiga el Reguetón. Un tema inspirado en una experiencia real. ¡Cómo lees!

Para hablar sobre esta nueva canción, sus planes musicales y cómo están viviendo todo este auge, en LOS40 hemos conseguido reunir a un 57% del grupo. Alberto, Carlos, Andrés y Víctor nos han abierto la cámara de su zoom y nos han dejado conocerlos un poco mejor.

Pregunta: Habéis tocado varios géneros durante estos dos años, cantando siempre con un toque de humor, pero ¿cómo definiríais vuestro estilo?

Víctor: Yo creo que lo que nos define es el discurso en sí. Hemos tocado tantos palos y se han producido los temas de forma tan distinta que lo que nos une es el discurso que llevamos. No sé, ¿cómo lo definiríais vosotros?

Carlos: Es que el sonido ha cambiado mucho desde el primer disco. Antes era más rollo pop con toques experimentales. Veníamos de la psicodelia. Hace tres años teníamos un grupo que hacía psicodelia y ahora estamos en el pop. Con este nuevo disco lo hemos pasado a un toque más latino. Tenemos desde un reguetón a una cumbia, Estamos mezclando muchos sonidos. Pero el discurso no ha cambiado.

P: ¿Y de dónde sacáis las historias de las letras?

Carlos: De lo que pasa día a día. Somos siete chicos de veintipico años. Imagínate todo lo que vivimos cada día. Son todo cosas que se pueden contar.

P: Siendo siete, a la hora de componer y crear músico, ¿es complicado o es como un trabajo de clase?

Carlos: Esto ha ido cambiando con el paso del tiempo. En un principio yo hacía una idea y la llevaba al local de ensayo. Entre todos le dábamos en forma. La cosa fue derivando a que casi todo lo hacía yo en casa o la mayor parte de la base. Luego, en el estudio, le dábamos pinceladas. Hemos ido cambiando un poco. Pero seguimos abiertos a componer de otras maneras.

P: Que Dios Bendiga el reguetón es vuestro último tema y rendís homenaje a este género, pero llevándolo a vuestro terreno. ¿Ha sido complicado?

Carlos: Esta canción cuenta una historia en la que unas chicas bailan reguetón. Eran unas chicas que estaban en un balcón de una mansión abandonaba bailando de una forma muy intensa. Todo real. Yo lo vi y flipé con la escena que se montó de repente. El hecho de hacer un reguetón fue un intento de hacer una canción que ellas pudieran bailar. Nunca llegué a conocer a esas chicas, pero lo mismo un día la escuchan y les apetece bailarlo. No es un reguetón al uso. Es un reguetón pop o más naif. Nosotros realmente no nos cerramos a ningún género. Somos siete y escuchamos de todo.

P: Con este año y medio de parón, supongo que un tema como Que Dios Bendiga el reguetón solo podía nace así y no en una discoteca. ¿Cómo habéis compuesto vosotros? ¿Os ha inspirado el confinamiento?

Carlos: Estas canciones tienen un año. En el confinamiento pudo salir alguna idea, pero la mayoría de los temas no tienen más de un año. Es verdad que cuentan historias de antes o después.

Alberto: Claro, por ejemplo parece que la canción de Que Dios Bendiga el Reguetón podría haber salido del confinamiento porque la historia transcurre en un balcón, pero no. Es simplemente una vecina que está en el colchón.

P: ¿Por qué se va a llamar Casa Vargas el álbum?

Carlos: El callejón Vargas es donde vive Víctor. Yo viví el año pasado allí con él y surgieron muchas historias que pasan en el disco. Nos pasaron también cosas bonitas. Es como el cuartel general del colectivo para hacer letras o trabajar. Es como un sitio que consideramos como nuestra casa. De hecho, la primera canción del disco se llama Invítame a tu casa.

Víctor: Era un nombre que tenía mucho sentido. Había una casa en Granada, que está abandonada, que también se llama “Casa Vargas”. Eran varias cosas. Sin querer el disco tiene todo lo que puede pasar en una casa a través de la convivencia.

P: Hay una cosa que me ha hecho gracia del videoclip Que Dios Bendiga el reguetón que son las vocecillas del principio. Me recuerdan mucho al videojuego Animal Crossing, ¿queríais que fuese así?

Alberto: Quedó muy guay, pero al principio fue como una especie de parche que tuvimos que hacer. No somos actores, grabamos esa escena y no nos convencía como quedaba. Víctor tuvo la idea de meter las voces del Animal Crossing y lo dejamos así. Quedó guapo. Le daba ese toque surrealista que nos gustaba.

P: Cuando confirmaron el estado de alarma, acababais de confirmar en el BBK. Estabais despegando y sumando fans, ¿cuesta coger impulso con un bache así?

Víctor: Yo me alegro la verdad (ríe). Bueno, no. Puede ser un poco exagerado. En muchos niveles nos jodió un montón porque nos pilló en un momento en el que todo estaba navegando, pero si no hubiéramos tenido este parón el disco que vamos a sacar ahora no hubiese sido así. Hemos aprendido a producir. Ahora, hemos tirado más de productores. Nos ha hecho replantearnos qué somos y qué sonido queremos. También hemos hecho unas letras más potentes. La bromita estaba bien, pero queríamos hacer también otras letras.

P: ¿Pensabais que temas como Marina D’Or iba a dar tal pelotazo o la hicisteis para divertiros y ver qué pasaba?

Carlos: Fue más lo segundo. Pero es verdad que no hubo un picazo que dijese que lo hemos petado. Sacamos canciones y cada vez venía más gente a los conciertos. Luego sacamos Marina D’Or y a todo el mundo le gustó. Fue una curva muy progresiva. El objetivo principal siempre fue pasarlo bien entre amigos.

Víctor: Somos siete. Creo que eso da pistas del origen. Éramos siete colegas y menos mal que no éramos más en ese momento. Empezamos porque nos juntamos para seguir tocando. Fue casualidad. En un principio era en inglés, luego en español. Pero ese rollito de “Se busca batería para género pop rock” no se dio.

P: Habéis cambiado de productor para este nuevo disco, ¿cómo fue el proceso de encontrar un nuevo sonido y cómo disteis con Aaron Rux?

Carlos: Pues fue un proceso en el que no sabíamos por dónde ir con el disco. Justamente acabábamos de escuchar el disco de Dani (veinte) y vimos los arreglos que tenía y nos encantó. Tratamos con él y estuvo encantado. Nos vinimos aquí a casa de Andrés y estuvimos encerrados que parecíamos que estábamos secuestrados.

P: Marina D’Or, de todos los sitios de España, ¿por qué este sitio para dedicarle una canción?

Carlos: Donde haya historias que ocurran. Si es en Burgos, Logroño o donde sea, nos inspirará seguro. Todas las ciudades son perfectas para inspirarse.

P: ¿Con quién os gustaría colaborar? ¡Y vale todo!

Carlos: Yo quiero colaborar con Luis Miguel, pero no sé si el querrá.

Víctor: Con los Lori Meyer que son de aquí