WhatsApp, Instagram y Facebook sufren una caída en todo el mundo

En la tarde del 4 de octubre de 2021, WhatsApp, Instagram y Facebook han sufrido una nueva caída que ha afectado a todo el mundo. Evidentemente, España se ha visto damnificada por ello, ya que un altísimo porcentaje de la población utiliza estas aplicaciones.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 17:40 (hora española) y, tras casi una hora de tiempo transcurrido, todavía no se ha arreglado. Evidentemente, como estas tres plataformas son propiedad de Facebook, los fallos suelen verse en todas ellas.

Por un lado, WhatsApp está experimentando errores de conectividad que impiden que se desarrolle su servicio de mensajería instantánea: en el momento de enviar texto, un emoticono o sticker a un chat, no aparece el doble check; en su lugar, vemos el icono de un reloj. Lo mismo sucede en el apartado de mensajes de las otras dos, además de no desenvolverse correctamente en el resto de sus funciones.

Las aplicaciones, en su versión móvil, únicamente se pueden abrir. A partir de ahí, no funcionan sus servicios más importantes. En cuanto a la versión web de Instagram y Facebook, no es posible acceder a su url. Por lo tanto, no se puede entrar en ellas a través de un navegador.

Según la página especializada en este sector Downdetector, el fallo está afectando a países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido o España, como ya avanzamos al inicio de la informacón.

Twitter, "la vieja confiable"

Cuando una caída como esta sucede, no son pocos los internautas que se lanzan a otra famosa red social para llenar el vacío que les ha causado la inactividad de las tres caídas.

No es otra que Twitter, la cual rápidamente convirtió WhatsApp en el número uno de los trending topic. Muchos usuarios han llamado a la red social del pajarito "la vieja confiable", acompañando la frase con memes:

"La vieja confiable"

Todos verificando si se cayo Facebook, Instagram y Whatsapp

Gracias Twitter pic.twitter.com/QPuTPfOGBg — Doménica (@coldgirl_1913) October 4, 2021

Incluso también ha habido alguna broma en la que El Profesor, uno de los protagonistas de La Casa de Papel, nos muestra el camino a seguir:

“instagram y whatsapp se han caido”



- profesor: ahi es donde entras tu, twitter pic.twitter.com/zZrCdcqBwr — cartonero (@flanchota) October 4, 2021

De esta forma, los internautas permanecerán mostrando su malestar (siempre tirando del humor) en Twitter mientras el resto de aplicaciones vuelven a su funcionamiento habitual.