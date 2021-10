María Becerra: “Quiero que mi familia esté tranquila y que disfrute de mi éxito sin revelar sus vidas”

El nombre de María Becerra ya está por todas partes. La argentina se ha convertido en el último año en una de las artistas latinoamericanas con mayor proyección gracias a temas como High Remix, Qué más pues? y Miénteme. Ahora concentra todo su éxito en un primer trabajo con el que pretende consolidarse definitivamente en la industria musical. Sobre Animal, sus contemporáneas y la fama ha hablado en LOS40 Global Show.

'Animal', su primer álbum de estudio

"El disco está siendo muy bien recibido. La gente tuvo un montón de buenas críticas y estoy muy feliz. Llevaba más de un año preparándolo y no veía la hora de sacarlo. Lo saqué por partes y, por suerte, salió con colaboraciones increíbles".

La humanidad de Becky G

"Grabamos WOW WOW a distancia. Cada una grabó su parte, pero estábamos en contacto todo el tiempo. Tuvimos una química increíble en el videoclip. Allí nos conocimos y tengo que decir que es una persona increíble. Becky G es muy humana y muy sencilla".

Videoclip oficial de 'WOW WOW'

Una relación genuina con Tini y Lola Índigo

"Las amo. Tenemos una relación superbonita y genuina. Con cada chica siento que formé una relación entrañable, una relación con ganas de seguir potenciando todo el tiempo. Eso es muy bonito. He tenido la suerte de tener como amiga a Tini, de tenerla como una especie de mentora. Me guió y me aconsejó mucho".

Acostumbrarse a la fama

"A veces es complicado por la exposición. Se pierde la privacidad y te encuentras haciendo cosas normales como ir al supermercado y se te acerca alguien con una cámara. Hay cosas a las que todavía no me acostumbro, pero sé que son gajes del oficio. No tengo de qué quejarme. Esto viene con la profesión y de momento he tenido una mala experiencia. Eso sí, cuido de mi familia, los resguardo en la privacidad. Quiero que ellos estén tranquilos y que disfruten de mi éxito sin revelar sus vidas".

Si quieres ver la entrevista completa de María Becerra en LOS40 Global Show…¡dale al play!