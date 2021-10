Los fans alucinan con el parecido entre la serie ‘The Last of Us’ y el videojuego

Uno de los grandes hypes de 2021 ha sido la noticia de que HBO adaptaría en una serie de televisión el popular videojuego The Last of Us. Naughty Dog y WarnerMedia firmaron un contrato para trasladar esta historia postapocalíptica a la gran pantalla, y los elegidos para encarnar a Joel y Ellie, sus dos protagonistas, fueron dos estrellas de Juego de Tronos: Pedro Pascal, también protagonista de The Mandalorian y Narcos, y Bella Ramsey, quien dio vida a Lyanna Mormont en la popular adaptación de Canción de Hielo y Fuego.

Salvo algunas pequeñas filtraciones de las recreaciones de la ciudad de Boston o imágenes de unas claquetas, no se sabía absolutamente nada de este proyecto. Sin embargo, HBO, coincidiendo con el día en el que en el videojuego estallaba un virus que acababa con parte de la población mundial y la zombificaba, el 27 de septiembre, publicó la primera imagen oficial del set de rodaje.

En esa fotografía, que parece directamente sacada de un pantallazo de la PlayStation, podemos ver a Pascal en la piel de Joel junto a la joven Ellie. Están frente a un descampado en el que hay un avión destruido frente a ellos, escena que nunca se vivió en el juego (ya nos advirtieron de que la historia se separaría de la original). No se ve la cara de ninguno de los dos personajes, pero se intuye que tanto el tono como la caracterización están muy trabajadas.

🚨 NEW images from the set of 'The Last of Us' in Calgary. (Boston QZ)



Via: https://t.co/cxPBvbvCWi | (1/2) pic.twitter.com/bVyoP4f8jv — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) September 8, 2021

Neil Druckmann, co-presidente de Naughty Dog, la compañía creadora del videojuego, expresó su admiración por la brillante caracterización que ha hecho el equipo de la serie. «Cuando los vi por primera vez caracterizados pensé: ¡Joder, Dios bendito! ¡Son Joel y Ellie!», exclamó en su cuenta de Twitter retuiteando la imagen.

Los fans también han alucinado con las primeras imágenes: «Nunca había tenido tanto hype por ver las espaldas de dos personas», comenta una. «Estoy súper emocionada [...] Es una oportunidad estupenda para revivir la experiencia de una forma nueva», añade otro. «Esta fotografía parece un cuadro». «¡Son Joel y Elli! Oh, Dios mío. He empezado a llorarle a mi esposo tras enseñarle la foto. Estoy emocionadísima». Son solo algunas de las reacciones a la publicación.

The Last of Us no solo cuenta en su reparto con dos grandes estrellas de la televisión: los creadores de la serie son el propio Neil Druckmann y el prestigioso Craig Mazin, quien desarrolló íntegramente la laureada serie Chernobyl para la plataforma. En el apartado musical Gustavo Santaolalla, quien ya participó en el diseño de la banda sonora del videojuego, repetirá como compositor.