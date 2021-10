‘Dos vidas’: avance de lo que va pasar esta semana en la serie diaria de TVE

El pasado y el presente se vuelven a dar cita en la tarde de Televisión Española. Dos vidas, la serie diaria producida por Bambú Producciones, regresa a La 1 con cinco nuevas entregas. ¿Quieres saber cómo continúa la historia? ¿Quieres adelantarte y conocer las claves de los capítulos que emite la cadena pública entre el lunes 4 y el viernes 8 de octubre? En LOS40 te lo contamos todo.

Capítulo 169: lunes 4 de octubre

Julia cada vez parece más cómoda con Leo. Tan cómoda que cualquiera diría que empieza a sentir algo por él. Cualquiera menos la propia Julia, que se empeña en negarlo. ¿Opinará lo mismo Tirso? En el torneo de mus empiezan a mostrarse “algunas cartas”. Por otra parte, la autoestima que Ribero trajo de Alemania se resquebraja. El responsable: un inofensivo comentario de Cloe que tal vez no fuera del todo inocente.

En África, Carmen continúa apoyando a Víctor. Y en estos momentos, ayudarle pasa por conseguir que Francisco le contrate de nuevo en la fábrica. Algo que su padre no está dispuesto hacer. Mientras, Kiros tiene que sobreponerse al cansancio y las dificultades para estudiar, que comenzarán a pasarle factura de forma preocupante. La que no se arredrará ante los obstáculos es Linda que, a pesar de los reveses en su carrera por hacerse con la gerencia del Río Club, no parece dispuesta a rendirse fácilmente.

Capítulo 170: martes 5 de octubre

Aconsejadas por Leo, Julia y Diana deciden tener una sesión de terapia conjunta para intentar resolver sus problemas. Como era de esperar, la cosa no funciona, lo que hace que madre e hija se separen más si cabe. Lo que no esperaban ni Julia ni Leo es que esto les fuera a unir a ellos más que nunca. Los nervios de Dani hacen que se le olviden en el taller los folletos que cogió de la asociación trans y terminen en las manos de Cloe. Puede que el secreto de Dani ya no pueda guardarse durante más tiempo.

En África, Carmen consigue poner contra las cuerdas a Francisco y Patricia, y estos acaban aceptando que Víctor vuelva a trabajar en la fábrica, a sabiendas de que ese movimiento les pondrá en contra a Ventura. Sin embargo, Patricia ya cuenta con la enemistad del empresario, al cual piensa enfrentarse en la carrera por llevar la gerencia del Río Club.

El beso más romántico de 'Dos vidas' / TVE

Capítulo 171: miércoles 6 de octubre

Julia se despierta después de pasar la noche con Leo, pero este se comporta de forma extraña y evita pasar el tiempo con ella. Al principio, Julia no le da importancia, pero es evidente que el psicólogo oculta algo. Por su parte, Cloe no perdona a Dani que no le contara antes que es un chico trans. La decepción de Cloe aumenta cuando descubre que incluso Julia sabía el secreto de su mejor “amiga” antes que ella que lo descubrió por accidente. Parece difícil que la chica llegue a perdonar a Dani.

En África, Carmen sale ilesa del encuentro con los hombres de Ventura. Solo pretendían asustarla, pero Kiros cree que la cosa no quedará ahí y que Carmen debería contárselo todo a Víctor, algo que la muchacha no parece estar dispuesta hacer. Por otro lado, la reunión de compradores del Río Club es una auténtica guerra. Ventura y Patricia sacan todo su arsenal dejando a Linda con pocas armas para luchar, pero la joven tiene un arma secreta que ninguno de los dos empresarios podía prever.

Capítulo 172: jueves 7 de octubre

Los ánimos de Julia están muy exaltados. No entiende por qué Leo ha intentado irse sin despedirse de ella. La mujer busca una razón para comprender el comportamiento del psicólogo. Pero, cuando por fin consigue una explicación, Julia se lleva una gran sorpresa. Mientras, Cloe sigue dolida con Dani porque no le haya dicho que era un chico. Dani intenta hablar con ella, pero Cloe necesita tiempo para asimilarlo sin causarle daño.

En Río Muni, Ventura no cesa en su empeño para que Víctor le pida perdón y vuelva a su casa. Carmen comienza a temer que el empresario pueda ir más allá. Y efectivamente sus sospechas están a punto de hacerse realidad. Tras hacerse con la gerencia del Río Club Linda está muy ilusionada, pero pronto surgen los primeros contratiempos.

Capítulo 173: viernes 8 de octubre

Julia y Leo cada vez se sienten más a gusto juntos. Tanto que Diana decide hablar con Leo para averiguar las intenciones que tiene con su hija. Y aunque Leo se muestra sincero sobre su deseo de cuidar a Julia, una misteriosa llamada a su móvil nos indica que tiene algo que ocultar. Mientras, Erik y Tirso dan un paso adelante y hablan claro sobre la relación del chico con su madre. Una conversación que les ayuda acercar posturas. Justo lo contrario que sucede entre Cloe y Dani, que siguen distanciados.

En Río Muni, la presencia de Kiros evita que Carmen sea atacada por los hombres de Ventura. Pero la mujer no quiere darle importancia y mucho menos sentirse sobreprotegida, por eso decide seguir con su vida. Cuando Francisco se entera de la situación que atraviesa su hija, todo cambia para ella. Linda prepara una fiesta de reapertura para recuperar la clientela perdida en el Río Club. Para ello quiere dejar el local a punto haciendo pequeñas reformas, algo que no le resulta nada fácil.