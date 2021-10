4 de 34 Dani Fernández ha sido uno de los protagonistas del primer secret show de LOS40 Music Awards 2021 Illes Ballears. Y ya que andaba por las islas, no ha querido perderse la cena de nominados. No es de muchas florituras para vestir. Es difícil verle sin sus vaqueros y chaqueta denim, pero para esta noche tan especial optó por un look a los James Dean con chaqueta de cuero y camiseta de tirantes blanca incluidas.