HBO Max pone fecha de estreno a ‘And just like that’, la continuación de ‘Sexo en Nueva York’

HBO Max llegará a España el próximo 26 de octubre y para su entrada triunfal ha decidido lanzar el mismo día una de sus apuestas más esperadas por el público: And Just Like That.

Se trata de la continuación de Sexo en Nueva York que, 23 años después, volverá a contar con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis pero la gran ausencia será la de Kim Cattrall.

Aún así, el proyecto ha seguido para adelante y la propia actriz que encarna a la famosa Carrie Bradshaw ha protagonizado una promo en la que desvela el día de estreno: el próximo martes, 26 de octubre.

"Estoy en la Quinta Avenida, grabando ahora mismo el próximo episodio con algunos amigos queridos pero mientras se estrena And Just Like That, en HBO Max Europa el 26 de octubre", desvela con simpatía y algunos gestos de su personaje.

Por lo que habrá que esperar hasta entonces para ver si la serie se sostiene sin la inolvidable Samantha Jones y con su sustituta una tal Lisa Todd Wexley, un nuevo personaje.