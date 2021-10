Es oficial: el nuevo single de Adele sale el próximo 15 de octubre

Hello, es Adele. Casi seis años después del lanzamiento de 25, su último trabajo discográfico, la estrella inglesa regresa a los escenarios. Se viene una nueva era en su carrera y no tendremos que esperar mucho para conocer cuál va a ser la carta de presentación del álbum de estudio que tiene intención de poner patas arriba toda la industria musical.





Hace solo unos días, las principales ciudades del mundo se vieron iluminadas con gigantescos carteles en los que únicamente aparecía un número: el 30. Teniendo en cuenta que había ganas de volver a escuchar Adele y que toda su discografía está marcada por su edad, el público no tardó en caer en la cuenta de que esa tremenda campaña de marketing tenía que ver con ella. El mensaje no podía ser más claro: Adele vuelve.





Easy On Me es la canción con la que Adele va a protagonizar su esperado 'comeback'. Será el próximo 15 de octubre y, para ir abriendo boca, la cantautora ha compartido en todas sus redes sociales el título del single, la fecha y un adelanto del videoclip. Mucha atención, porque, a juzgar por este breve avance, Adele apostará una vez más por el blanco y negro que ya vimos en Someone Like You y otros trabajos icónicos.





La nueva era de Adele





No hay más información sobre el regreso de Adele a los escenarios. Sin embargo, hay que tener en cuenta su forma de trabajar con cada lanzamiento. Si nos fijamos en sus anteriores proyectos, podemos intuir que la intérprete de Rolling In The Deep dedicará uno o dos años a exprimir 30, el cuarto disco de su carrera.





Esto quiere decir que Easy On Me solo va a ser el principio. Seguro que habrá otros sencillos que sigan la exitosa estela de esta canción y una gira mundial donde se reencontrará con esos incondicionales fans que llevaban más de un lustro esperándola.