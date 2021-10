Conoce los nominados a LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears a través de nuestras redes sociales

Ahora sí que sí, LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears está a la vuelta de la esquina, pero antes hay que conocer a todos los nominados y nominadas. Pues bien, ¡la espera ha terminado! Este martes, 5 de octubre, por fin se desvelará la lista de artistas que aspiran a llevarse un galardón a casa.

De este modo, la paradisiaca isla de Ibiza acogerá a algunas de las del momento como Pablo Alborán, Aitana, Malú, Lola Índigo, Dani Martín, Beret, Melendi, Ana Mena o Vanesa Martín.

Además, para que la noche sea inolvidable, Tony Aguilar, Cristina Regatero y Karin Herrero serán los maestros de ceremonias de una noche inolvidable y llena de nervios. ¡Y es que ha sido un año lleno de temazos!

La cena de nominados podrás seguirla a través de LOS40, LOS40.COM, App de LOS40 y en nuestras redes sociales a través de #LOS40MusicAwards a partir de las 18:00. Pero, ¿qué os vamos a contar?

💥#LOS40MusicAwards ya están aquí con 40 días de música bajo el cielo de Illes Balears.

Vive la cena de nominados a través de nuestras redes

En todas nuestras redes sociales podrás ver antes que nadie quiénes son los nominados y nominadas de la noche. Y es que iremos lanzando en Instagram, Twitter y Facebook los nombres de los candidatos y candidatas de todas las categorías. ¡Para que seas el primero en enterarte!

Si quieres seguir la alfombra roja en directo, podrás conectarte a nuestro Facebook Live. Allí estará nuestro compañero David Álvarez, quien se encontrará y charlará con los invitados a la cena. Por supuesto, no faltarán los nervios.

Además, si te gusta comentar los estilismos, ¡estás de suerte! A través de nuestras redes sociales también podrás ver los increíbles looks que han escogido los invitados e invitadas para una de las cenas más mágicas de la música en España. Ya sea por galería o por los vídeos que iremos compartiendo a lo largo de la noche. ¿Qué artistas serán los mejor vestidos? ¿Arriesgarán con los colores? ¿Alguien apostará por el look ibicenco teniendo en cuenta la isla donde se celebra?

En las historias de Instagram, el cantante de Pignoise, Álvaro de Benito, sacará su vena de reportero y hará un contenido muy divertido con los invitados a la cena en el que tú también puedes participar desde casa.

Y si te has perdido todas las nominaciones y no te has enterado ni por redes sociales, ni por nuestra web, ni por antena, ni en nuestra app, podrás ver todas las categorías con sus nominados y nominadas a través de nuestro canal de Youtube. Allí estarán todos los nombres nada más anunciarse.

Así que ya sabes: entérate antes que nadie de los nominados y nominadas de LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears a través de nuestras redes sociales.