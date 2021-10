Meghan Trainor tiene dos inodoros para que su marido y ella puedan ir al baño a la vez

Cada pareja es un mundo y Meghan Trainor ha desvelado una de las peculiaridades más sorprendentes y desconocidas de su matrimonio. La cantante, casada con el actor Daryl Sabara (te sonará mucho porque es el niño de Spy Kids) desde 2018, ha cruzado todos los límites de la intimidad. Y es que, ha revelado que mandó construir un inodoro al lado del otro en su cuarto de baño, no por la originalidad de tener dos entre los que elegir, sino con una finalidad expresa: poder compartir "esos momentos" con su esposo.

Ha sido en el podcast Why don't you date me? donde Meghan Trainor ha desvelado este detalle de su vida privada que, al parecer, no había comentado en público nunca antes. "Nadie sabe esto, pero en nuestro baño, había un inodoro, y mucho tiempo en medio de la noche cuando estamos con el bebé, tenemos que orinar al mismo tiempo”, ha comenzado a explicar la intérprete de All About The Bass, que tuvo su primer y único hijo fruto del matrimonio en febrero de este mismo año y que, por cierto, es clavado a su padre.

"Así que pensé: '¿Podemos tener dos baños uno al lado del otro?'", ha continuado Meghan Trainor, quien ha contado que en un primer momento el encargado de la reforma estaba convencido de que se trataba de una broma de la vocalista. Pero, nada más lejos de la realidad, la cantante está absolutamente convencida de lo práctica que resulta su idea y, es más, después de hacerla realidad es toda una defensora de este método para parejas con hijos pequeños. Eso sí, no cabe duda de que es apto únicamente para aquellos que estén muy estrechamente unidos en la salud, en la enfermedad… y en la más total intimidad.

Sin escatimar en todo tipo de detalles escatológicos, la cantante ha ido más allá y ha confesado alguna que otra intimidad entre ella y Daryl Sabara: "Tenemos dos baños uno al lado del otro, y solo hemos hecho caca juntos dos veces, pero orinamos mucho al mismo tiempo", ha dicho dejando atónitos a gran parte de sus fans y a la presentadora del programa, Nicole Byer. Por si esto fuera poco, también ha dicho que la razón por la que “eso” solo ha pasado en un par de ocasiones es por “la peste” que emite su pareja, aunque ella ha contado entre risas que de vez en cuando invita al actor a que contemple sus “aguas mayores”. Ha sido entonces cuando Ryan Trainor, el hermano de la artista que también estaba presente en el podcast ha exclamado: “¡Sois muy raros! Vais al baño juntos a pasar el tiempo, estáis locos".

Desde luego unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie y con las que la cantante de 27 años ha querido dejar claro que entre su marido y ella no existe ningún tipo de tabú, ni de secreto.