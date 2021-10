El manotazo de Maluma a un fan que ha dividido a sus fans

Maluma es uno de los artistas más seguidos del momento. El colombiano lleva años en la industria, haciéndonos bailar al ritmo de sus canciones. Temas como Felices los cuatro, Hawái o HP ya forman parte de la historia del reguetón.

De este modo, Maluma no ha dejado de sumar millones de fans, convirtiéndose en una de las mayores estrellas musicales del momento. ¿Y qué pasa cuando eres uno de los rostros más conocidos de la industria? Pues que todo el mundo quiere conocerte, pedirte fotos y tener su pequeño momento contigo.

Aunque normalmente las estrellas se muestran contentas y agradables con sus seguidores. No siempre es así. Esta semana se ha viralizado un vídeo que muestra un Maluma cabreado con uno de sus fans. ¿La razón? Le cogió del brazo.

En las imágenes que circulan por redes, Maluma aparece en Nueva York intentando entrar a un coche que le espera. Lo que parece una tarea sencilla, se complica debido a la masa de fans que se interponen entre la puerta del vehículo y él.

Así, cuando Maluma está andando, un fan le coge del brazo para sacarse una foto. El cantante, que no se lo esperaba, reaccionó de una forma inesperada: ¡respondiendo con un manotazo!

El vídeo fue muy comentado por los seguidores de Maluma. Y es que, aunque gran parte del público ha entendido su reacción, otros piensan que fue ir demasiado lejos y que no tendría que haber golpeado a su fan.

Maluma en Nueva York

Maluma ha cumplido un sueño con su Papi Juancho Tour. El colombiano cantó sus canciones ante más de 18.000 personas en uno de los sitios más emblemáticos: el Madison Square Garden. El artista hizo Sold Out en el emblemático estadio por el que han pasado algunos de los artistas más grandes de la historia.

“Papi Juancho en Nueva York. HP todavía no me lo creo”, escribió el cantante junto a las imágenes. Y es que no todos los días se cumple un sueño.