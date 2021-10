Broncano sorprendido con su entrevista a Becky G: “Casi nunca hablamos de esto con los invitados”

Becky G está de gira promocional por España, donde ha visitado tanto El Hormiguero como La Resistencia. Allí ha hablado de sus proyectos musicales y de su último éxito, la canción 'Fulanito', uno de los grandes éxitos del pasado verano, y de su gira por varias ciudades españolas.

Pero además, en el programa de Movistar+, también habló de su relación amorosa con Sebastián Lleget, el futbolista con el que sale desde hace 5 años.

"Recuerdo cuando empecé a salir con él, en la tercera cita estaba viviendo en Canadá y mi mamá me llamó diciendo que él había ido a visitarles para decirles que había pasado un buen tiempo conmigo, que estuvieran tranquilos cuando estamos juntos", relató a David Broncano.

Añadiendo: "¡Qué lindo, ¿no?!", un recuerdo que no explicó hasta el final y que el presentador tomó a broma insinuando que podía ser bonito o no que tu pareja se acercara a hablar con tus padres casi sin conocerles.

Ella aclaró que todo fue con buena intención y que la relación es muy madura: "Son 5 años, nos llevamos muy bien, él con mi familia y yo con la suya". Broncano también le preguntó cuándo había sido el aniversario: "El pasado 4 de junio" indicó ella si problema.

Tras la charla, el presentador transmitió su sorpresa por hablar de ello: "Nos alegramos mucho, cinco años... me pone muy contento 'when love wins, when people stay together'. Casi nunca hablamos con los invitados de parejas y estas cosas pero está bien hablar de esto, son cosas normales. Está guay que las personas se quieran", concluyó entre bromas.