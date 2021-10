El día que La Oreja de Van Gogh fue nº1 en LOS40 con ‘Soledad’: “Mucho más importante que un Grammy”

El Viaje de Copperpot es el disco de La Oreja de Van Gogh con más números 1 en LOS40. Nunca antes, ni después, el grupo alcanzaría una cifra semejante. De hecho, es su disco más exitoso. El que llegó al Disco de Diamante o el que les abrió las puertas de América Latina. De los cuatro primeros puestos que el álbum produjo, Soledad fue el último. Ocurrió hace justo 20 años. El 6 de Octubre de 2001. Y para ellos, un nº1 en LOS40 era "mucho más importante que un Grammy".

Coincidiendo con este hecho, ponemos en marcha la máquina del tiempo y retrocedemos al momento en el que ese segundo álbum de LODVG acababa de llegar a las tiendas: el 11 de Septiembre de 2000. Justo ese día, Amaia Montero, Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabier San Martín y Haritz Garde entraban en el estudio de LOS40. Emocionados, pero aterrados. Nerviosos ante la incertidumbre, pero satisfechos por el trabajo bien hecho. El viaje de Copperpot era entonces un tesoro por descubrir. Pero ellos no lo sabían.

"Nadie se va a llevar ningún gran susto"

Soledad fue uno de los himnos pop que completaban el segundo álbum de LODVG. Uno de los temas en los que, como decía el grupo: "Hablamos de problemas cotidianos de jóvenes de nuestra edad o de la juventud en general. Musicalmente sigue siendo la misma filosofía del anterior, aunque esta vez sí hemos sido más caprichosos con los arreglos y los detalles". Y, tal y como avisaban entonces, no suponía ningún giro brusco en la línea que ya habían marcado en Dile al sol (1998): "Pero vamos que, de todas formas, nadie se va a llevar un gran susto. Si a alguien le ha gustado el disco anterior no se va a encontrar con este y de repente canciones de 12 minutos instrumentales y cosas así, raras y pretenciosas, porque no va con nosotros".

"Hemos quedado encantados"

Continuamente, a lo largo de la entrevista, el grupo destaca la "experiencia buenísima" con Nigel Walker, al que acababan de conocer. El viaje de Copperpot supuso su primer trabajo con el productor inglés que, en esa época, ya había cambiado Londres por Madrid y había establecido aquí su residencia. El grupo conocía ya su trabajo junto a Hombres G, Los Secretos o Los Rodríguez. "Hemos quedado encantados", "ha entendido perfectamente lo que queríamos reflejar en el disco", "había muy buena comunicación" fueron algunas de las perlas que le dedicaron.

Y tan contentos quedaron, que Walker se convertiría en el productor de cabecera de sus siguientes álbumes hasta Cometas en el cielo (2011).

"Un mes de convivencia absoluta... tipo Gran Hermano"

En El viaje de Copperpot, jugó un papel primordial el mes de "convivencia absoluta" en "un sitio paradisiaco, un bosque con una casa de campo precioso y muchísima tranquilidad, absoluta", revelaba Amaia en LOS40. Ese lugar de ensueño era el estudio Du Manoir, en Las Landas (Francia). La banda de Donosti se sentía especialmente satisfecha: "hemos disfrutado muchísimo porque con la tranquilidad que había allí, hemos disfrutado cada momento, cada segundo de la grabación".

Era también la primera vez que Amaia, Pablo, Álvarez, Xabi y Haritz convivían a lo 'Gran Hermano', dedicados en cuerpo y alma al nuevo disco: "Igual a las cuatro de la mañana si nos habíamos enganchado con una canción pues seguíamos ahí hasta no parar. Fue un mes, aunque fue tipo Gran Hermano, todos ahí metidos en la casa sin salir, sí que fue un mes dedicado al disco, vivíamos exclusivamente para el disco".

Soledad, uno de los ocho singles

Fruto de ese mes de convivencia y buen rollo, surgió el álbum más relevante en la carrera de La Oreja de Van Gogh. Un 'diamante' repleto de singles de varios quilates que rotaron en las emisoras de radio durante dos años. Soledad, una de las composiciones de Amaia Montero y Xavi San Martín (música) y de Pablo Benegas (letra) fue el quinto de los ocho sencillos que se extrajeron de El viaje de Copperpot. El siguiente a Cuídate, París, La playa y Mariposa. Después llegarían Pop, Tu pelo y La chica del gorro azul. Recordamos que ese segundo álbum del grupo contenía 12 canciones más un bonus track (Tic tac).

El clip con imágenes de su primer Concierto Básico 40

El videoclip de Soledad supera los 5 millones de visualizaciones. En realidad, no es un clip al uso. Está formado por diferentes fragmentos de conciertos junto a imágenes del grupo grabando en la cabina del estudio de grabación. Entre las actuaciones elegidas para el montaje, figuran las de su primer Concierto Básico 40 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el 21 de Febrero de 1999, Presentaban entonces las canciones de su primer álbum Dile al sol (1998). El clip, con el sello de Canal +, no aparece en su web oficial ni en su canal de Youtube.

"Estamos absolutamente 'aterraos'"

El disco que LODVG presentaba en LOS40 el mismo día de su lanzamiento, les abrió las puertas de América Latina. En España llegó a Disco de Diamante en poco tiempo, y es uno de los más vendidos en la historia en nuestro país. Mundialmente supera los 3 millones de copias. Pero aquel día de Septiembre de 2000, no les llegaba la camisa al cuerpo: "Como ya sabemos cómo van las cosas, estamos muy nerviosos, estamos mucho más nerviosos que con el anterior, muchísimo más", confesaba Amaia. Y Xavi corroboraba: "Eso es verdad, estamos absolutamente 'aterraos'". "Temblando, no dormimos", remataba Montero.

A la Oreja de Van Gogh le preocupaba, y mucho, el éxito: "Es decir, no componemos para hacer éxitos, porque además creemos que es imposible hacerlo. Pero sí nos preocupa muchísimo. Tenemos un estrés positivo. Estamos con la sensación de tener la labor bien hecha, pero con unos nervios innegables. Yo creo que sería como cuando vas a un examen que lo llevas muy bien pero aun así siempre tienes nervios. Porque ya no está en nuestra mano lo que pueda pasar. Que sea lo que Dios quiera".

La Oreja de Van Gogh en Madrid en 2004 / Lalo Yasky/WireImage

Ser nº1 en LOS40, "mucho más importante que un Grammy"

No estaba en su mano lo que pudiera ocurrir, pero sí tenían el convencimiento de haber hecho un buen trabajo. Y el tiempo les dio la razón. La Oreja de Van Gogh no volvió nunca a igualar las cifras de ventas de El viaje de Copperpot. Es innegable que fue su consolidación. Basta solo con echar un vistazo a la lista de Los 40 Principales entre 2000 y 2001. Cuatro de sus canciones ocuparon el podio. Algo que no volvería a ocurrir con los sucesivos trabajos de la formación.

Después de Cuídate, París y La playa, el 6 de Octubre de 2001 ocupó el nº1 de LOS40 Soledad. Todo un récord para el grupo en su emisora de cabecera: "Para nosotros desde pequeños, la radio era LOS40. Entonces, el nº 1 nos hacía una ilusión impresionante. Mucho más importante que un Grammy, que no sabíamos lo que era. Para nosotros era lo más. Aunque técnicamente sea más importante, con perdón, un Grammy, a nosotros nos hace más ilusión desde el punto de vista emocional. O sea nos explican que un Grammy tiene proyección en Estados Unidos y decimos que sí con la cabeza, pero con el corazón... además yo soy del nº1 de LOS40 de toda la vida, de los que anunciaba Joaquín Luqui".