Kylie Minogue se une a Years & Years para su nuevo tema, ‘A Second to Midnight’

Si en algo es especialista Kylie Minogue es en hacer colaboraciones con otros artistas. Ya ha trabajado con Coldplay, Robbie Williams y Dua Lipa, y ahora, la australiana se une a la banda Years and Years para lanzar su nuevo tema, A Second to Midnight, una bailable canción en tono disco con el que continúa en la misma línea musical a la que nos tiene acostumbrados en su último álbum.

Coescrito y grabado con el cantante de Years & Years, Olly Alexander, supone el primer adelanto de su próximo lanzamiento, DISCO: Guest List Edition, una versión de lujo de su último trabajo discográfico. No será la única colaboración que incluya, pues ya ha confirmado que Jessie Ware y Gloria Gaynor también formarán parte del disco con nevas canciones.

Kylie y Olly son amigos de hace años. Se conocieron en 2016 cuando él se unió a la australiana en el escenario durante un concierto en el Royal Albert Hall de Londres, y siempre han mostrado una gran admiración por su trabajo, por lo que se han lanzado a este intercambio musical.

Kylie Minogue and Years & Years - A Second to Midnight (Official Video)

No es la primera vez que ambos artistas se unen para lanzar un tema conjunto. En mayo pudimos escuchar una versión de Starstruck de Years and Years en el que participaba la diva del pop. En palabras de Olly: "Kylie es un icono que me ha inspirado desde que empecé a hacer música". Y añade: "Le pregunté a Kylie si estaría interesada en hacer algo en la canción y estoy muy agradecido de que haya dicho que sí. He estado en las nubes desde entonces. Ha aportado mucho a la canción, su voz es divina y su presencia es simplemente mágica".

A Second To Midnight llega con un vídeo dirigido por Sophie Muller, colaboradora habitual de Minogue. El dúo aparece vestido con estampado de leopardo bailando bajo un foco de luz, cambiando los roles en todo momento.