Recycled J: “Dudo que salga la canción con Rauw Alejandro”

Son mucho los artistas que desean una canción del verano, pero ahí no entra Recycled J. El rapero ha convertido su voz en una de las piezas claves del urban pop de los últimos años, y para celebrar el fin de la época estival ha lanzado un nuevo EP. En él, despide la felicidad de las vacaciones como mejor se le da: con música.

Sad Summer es un trabajo que acierta en el concepto y trabaja con unas letras que mezclan las referencias culturales con fusiones musicales discretas, ensalzando un resultado que ya va camino del éxito en platafomas. Aunque obviamente, no ha sido su primer acierto. Sus anteriores trabajos nos han dejado pruebas de su versatilidad tales como el EP Superpoderes o el más reciente Hijos de la Ruina Vol. 3, junto a Natos y Waor.

En LOS40 hemos querido charlar un rato con él sobre este último estreno, los entresijos de su nueva música e incluso los planes de futuro que tiene. ¡Dentro entrevista!

Pregunta: Acabas de sacar un EP, Sad Summer. Tú mismo has dicho que no te gusta sacar música en verano, ¿por qué?

Recycled J: Bueno, tampoco es por sonar a tópico, pero es cierto que creo que mi música en ese sentido tiene un toque más frío, más sentimental. En verano todos esos cánones y esas cosas han cambiado mucho en los últimos tiempos. Antes era como que salía más el reguetón en verano y en invierno la gente sacaba los discos, pero yo creo que todo eso ya se ha visto afectado. Porque de repente ahora el tema del verano sale en marzo o en febrero (risas). Pero como tampoco me gusta regirme mucho por eso, incluso al principio de mi carrera y todo esto, como que estábamos más asociados a momentos más tristes del año. Este año y el pasado me junté con un saco de canciones extenso, quería sacar un cachito de eso este verano y bueno, luego le sumé otras cosas, ¿sabes? Para que se convirtiese en lo que ha sido al final.

P: Hablemos de las colaboraciones del disco. ¿Qué nos puedes contar de SABE A CHICLE?

R.J.: Una es el tema de con Tekilas, que es un chavalito gallego que conozco de hace bastantes años, y que en el pasado nunca habíamos colaborado. Él me pasó esta idea, no sé si fue el verano pasado o una cosa así, y la verdad es que me flipó. iba a ser como un tema que iba a sacar él, o no lo encontrábamos muy bien en el hueco. La idea original de Sad Summer fue así, al final eran como canciones que pues que para otros proyectos que estoy preparando también no me encajaban tanto , y quería jugar un poco con esa con esa balanza de que no fuesen temas happy ni tristones.

P: ¿Y de BANKSY?



Y luego el otro tema es es un tema que bueno, la voz ha funcionado más como si fuese el hook que como si fuese una colaboración. Es con Poupie, que es una artista francesa que está en BANKSY. Era un tema que yo tenía ya hecho con Selecta, coincidí con ella aquí en España, se lo enseñé, le moló y se hizo ese estribillo. Nos metimos en el estudio, lo escribimos juntos, y luego yo también canto encima del estribillo en la última parte. Lo que pasa es que coincidía con otros proyectos musicales suyos, así que por eso no sale ella acreditada como colaboración en el tema. Pero eso es otra colaboración aunque sea como colaboración fantasma, ¿sabes? (risas)

P: Y ahora hablemos otras colaboraciones… ¿Qué hay del tema de Natalia Lacunza? Está disponible un vídeo de una actuación en directo, pero no en plataformas.

R.J.: Sí, eso es una pena, la verdad… Pero es así. Natalia y yo nos conocimos en 2019, estuvimos en un camp y allí él hicimos esta canción, que la escribimos Leti Sala, Natalia yo y está producida por Fake Guiddo, el productor de Bad Gyal. En su momento era una canción que iba a sacar ella, pero se fue por otros caminos y tenía otros planes. Después, a finales de 2020, era como "no venga, la saco yo que voy a sacar yo ahora una movida", aunque tampoco saqué esa movida… Y ahora dentro de nuestros planes no nos entraba mucho. Y yo de hecho, en cierta manera, se puede decir que estuvo propuesta para meterlo dentro de este proyecto (Sad Summer) pero tampoco era el momento.

P: Así que optásteis por regalársela al público.

R.J.: Sí, al final en los conciertos estos que tuve yo en Madrid decidimos cómo darle un bonito funeral y cantarla para la gente que estuviese ahí. Dije "oye gente, igual que hoy hay gente igual que en otras ocasiones os pido que no la grabéis ninguno y que esto es un inédito, si queréis grabadla porque va a ser aquí". Eso pues también generó cierto revuelo, que yo qué sé, ya aparte de que el tema sea más bonito o sea peor como que tiene ahí un una atmósfera de que nunca va a salir. Pero bueno, tenemos otras canciones, eso si la gente la quiere tiene ahí lo poquito que se ha filtrado. No es la primera ni la última, me ha pasado con otras canciones.

P: De hecho, también hay en el cajón otro tema con un artista que ahora está en lo más alto. ¿Qué hay de la canción con Rauw Alejandro?

R.J.: Sí, pero esa dudo más que salga. Es un tema que nos pasó un poco lo mismo, porque ha pasado mucho tiempo desde que yo la hice. Y estoy hablando que a lo mejor la hice en 2017 o 2018, y no es lo mismo ahí, en el momento en el que él estaba en el momento en el que yo estaba, tanto musicalmente de proyecto como a nivel de tu major. Ahí lo hicimos, pero luego pasó el tiempo y ya no era el momento. Simplemente está más cerca la posibilidad de en otro momento entablar conversación o lo que sea, que de que esta canción salga.

P: Y hablando de proyectos, en otra entrevista que tuvimos hace ya un par de años nos contaste tus planes de futuro. Se han cumplido prácticamente todos, hasta los que dijiste fuera de micro. ¿Estás satisfecho, o se te ha quedado algo en el tintero?

R.J.: Bua, tengo mogollón de cosas que me hubiesen gustado que salieran y no han salido. Para el verano pasado tenía un proyecto que no salió, que era una cosa cortita, y luego bueno, el Hijos de la Ruina sí que salió. El año pasado en verano empecé a currar en un álbum que estoy haciendo, y voy trabajando como en proyectos en paralelo, depende de lo que me apetezca hacer en ese momento. Este disco que te digo, de repente nos surgió la idea de hacer el Hijos de la Ruina, entonces yo paré el álbum totalmente y nos centramos en esos 7 temas. Después de eso volví al álbum pero también tenía otras inquietudes y otras cosas que quería hacer, y durante el final de verano hasta ahora ha sido Sad Summer.

Yo a lo mejor me hago dos canciones a la semana, y sale más o menos una al mes. Hay muchas veces que me junto con sacos de canciones pero prefiero hacerlo así, yo toda la vida he sido de pensar que que todo lo que se hace tiene que salir porque así se entiende todo mejor, se cuenta como esa historia y ese trasfondo, y no tiene por qué ser así. Cada vez estoy más convencido de que es más importante que solo salgan buenas canciones que cuenten bien ese relato, a sacar todo el rato cosas con tal de sacar.

P: Y de dos canciones en dos canciones… ¿Se viene nuevo disco de Recycled J?

R.J.: Sí, sí, yo estoy currando en varias cosas de hecho. Pero sí.

P: Haciendo sumario, sacaste un tema rap, Dos Tazas. Eso fue prácticamente tu carta de presentación como nuevo fichaje de Universal Music. ¿Estás ahora con algún sello?

R.J.: Estoy yo firme con Universal como en a finales de 2019, y sobre, no sé, enero o febrero más o menos que terminó mi relación con ellos. Y buen rollo y todo bien, durante un año ellos estuvieron funcionando a nivel sello con mi proyecto y ahora esto que he sacado lo he hecho de forma independiente, lo único que lo distribuye otra compañía.

P: En otro de tus últimos temas, Maravilla, te jactas de que los sellos “te chupan la polla”. ¿Tienes plena libertad creativa en todos tus lanzamientos?

R.J.: (risas) Claro, precisamente es de lo que va es de eso. Lo que quiero decir es que tu sello quiere que yo me vaya allí, así como mi sello me permite decir que "me la chupan". Es una situación de cachondeo y de jactarte en cierta manera de que puedo decir y puedo hacer lo que quiera. La parte guay de eso es simplemente que yo esté en independiente o firmado con un sello lo que trato de hacer es que en mi proyecto tenga más alcance, y que pueda obtener mejores resultados. Pero al final de donde parte todo desde mí y de mi equipo. Sin mí ni mi equipo ese proyecto no existe y no funciona, pero no tengo nada en contra de las discográficas ni de ningún sello.

P: Hablaste de experimentar con pop electrónico ochentero, y sacaste Superpoderes. Corrígeme si me equivoco, pero fue un exitazo. ¿Qué te hizo apostar por ese sonido? ¿Volverás a él?

R.J.: Eso es realmente de dónde viene de que después de City Pop que es un álbum que hice con Selecta, seguimos haciendo canciones y nuestra idea realmente era que en 2019 haber sacado eso. Lo empezamos a poner en festis, y era una cosa que que seguía esa parte más electrónica funky que hace Selecta, la movida es que ese año no tuvimos no tuvimos festivales y también los planes cambiaron. De repente vino el COVID, entonces fue una situación contraproducente porque íbamos contracorriente con lo que estaba pasando. Si hubiese sido la música más triste del mundo del mundo hubiese triunfado, pero esto lo que fue era una movida como de 'Mecano del futuro' mientras la gente estaba en sus casas saliendo a pasar a la de pasear a las ocho de la tarde como si llevases correa. No era el momento. Aunque me enorgullece mucho, porque si hubiese salido antes que hay veces que yo he pecado de hacer las cosas incluso antes del tiempo sabes entonces me alegro de que saliesen 2020 en 2019.

Me hace gracia que fuese a la vez que que salió el disco de Dua Lipa también por esos sonidos que estaba The Weeknd haciendo esos sonidos, cuando nosotros realmente lo teníamos hecho un año antes y esta gente lo tendría hecho dos o tres años antes.Lo que pasa es que mi público quizá no estaba muy preparado para ese sonido pese a haber hecho cosas como Bacon y Queso u otros temas, entonces creo que sorprendió tanto para bien como para mal. Pero dentro de mi proyecto creo que fue un estatement. Ahora he hecho otros temas que se van por la electrónica, como BANKSY por ejemplo, aunque tampoco lo tengo como una pieza fundamental. Es algo que me gusta mucho, pero que a la vez pienso que todavía es algo conceptual para como se entienden aquí las cosas.

P: Acabas de sacar Hijos de la Ruina, Vol. 3. Aunque está claro que lo tuyo es experimentar, pocos se esperaban lo oído en ese EP. ¿Cómo nació todo?

R.J.: Cuando nos planteamos hacer Hijos de la Ruina, Vol. 3 teníamos que sorprender. Yo tenía una canción que les propuse a ellos que era parecida a Más Alcohol y les gustó mucho, aunque no salió y empezamos por otros caminos. Pero digamos que esa es la primera piedra en el camino a lo rock, yo tenía un tema así y digamos que yo empecé por ahí. Después queríamos temas también más de electrónica, y entonces cuando al tiempo surgió la idea de Sudores Fríos; queríamos tener un tema de reguetón e hicimos Fuego, Fuego, y también lo trabajamos con otros productores. Luego necesitábamos un tema de rap, pero que tampoco fue rap puramente, por eso yo me lo hago como si fuese un poco un drill que es el de Cuestión de Fe. También necesitábamos también un tema que te tocara la patata, que fuese más introspectivo, más de hablar de nosotros y de trayectoria y todo esto… Que es A La Tumba. Y luego un tema que fuese más icónico de "hey, aquí estamos nosotros y este es el sonido Hijos de la Ruina" que sería el de Nosotros, que fue el primer single. Quisimos tocar todos los caminos, pero que tuviesen esa esencia.

P: Primero mencionas Más Alcohol. ¿Cómo conseguisteis a Loles León y Antonio Resines en el vídeo?

R.J.: Porque les gustó el proyecto. Se les mandó un PDF desde la productora, les mandamos la canción, les contamos porque queríamos que fuesen ellos… O sea, también una movida icónica, era como irnos a "¿qué es lo que podemos conseguir?". Por ejemplo, Jaime lorente muy colega de Natos y luego en consecuencia también él lo es de los demás. Por otro lado, Loles León fue porque queríamos una escena en la frutería de mis padres y que viniesen dos personas super icónicas de la cultura española que fuesen dos señoras. Conseguimos a Loles y la otra señora es mi madre (risas). Luego el de Fer (Waor) era como ya que iba a salir en un taller, pues tenía que tener un jefe súper hijo de puta, típica españolada. Y Antonio Resines haciendo de Antonio Resines es de lo mejor que he visto en mi vida, tío, es que es así delante de la cámara y detrás, pero luego es su personaje. El tío lo más amable del mundo, se nos presentó en el rodaje allí con una empanada para todo el mundo un domingo, la verdad que una es una experiencia para el recuerdo.

P: Para acabar, ¿qué próximos proyectos tienes en el horizonte?

R.J.: Nada, pues que ahora en lo que queda de año seguirá saliendo algún que otro single (risas).