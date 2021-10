Dani Martín aclara que El Canto del Loco ‘no, no vuelve’ con una canción que tiene toda la esencia del grupo

Se podría decir que el reencuentro de El Canto del Loco es uno de los comebacks más esperados de toda la historia de la industria musical española contemporánea. Desde su separación allá por 2010 para comenzar sus carreras por separado, ninguno de los seguidores se ha cansado de desear volver a verlos a todos juntos en directo. Y aunque las esperanzas estaban ya casi perdidas... Dani Martín hizo saltar todas las alarmas hace unos días.

Con un vídeo de lo más enigmático, el cantante dio pistas de lo que parecía el evidente regreso de la banda. Tan solo dos días le han hecho falta para contar la gran verdad, tan dolorosa como motivadora: vuelven las canciones de El Canto del Loco, aunque no el grupo.

Como ya contó Dani Martín en una entrevista para Cadena Dial, el mismo tenía un proyecto en el cajón muy relacionado con el grupo de su juventud. Ahora ha estrenado este tema inédito, que lleva el título más vacilón que solo alguien como él podía idear:

Dani Martin - No, No Vuelve

No, no vuelven es un tema pop-rock que bebe directamente de la esencia de la mítica banda, y que repasa nota por nota lo que cualquier fan de antaño escuchó desde aquel álbum homónimo hasta su intimista -aunque cañero- Personas. Una vuelta a las raíces de su carrera que no ha dejado indiferente a nadie desde su anuncio, quizá por las ganas de volver a escuchar algo del grupo que había.

Pero… ¿Habrá regreso de El Canto del Loco?

Aunque ya el título de la canción es de lo más sugerente, aún hay rezagados que puedan pensar que tanto el solista como David Otero y Chema Ruiz puedan juntarse próximamente. Por desgracia, parece que aún se tendrá que esperar para ver esto -siendo optimistas, claro está-, aunque el proyecto que Dani se trae entre manos sabrá calmar las ansias por el regreso.

Unas All Star, un corazón que pinté en un banco con la pasión del que cree que todo es para siempre.



No, no vuelve. Así se llama mi nueva canción, disponible a partir de mañana, a las 21:00.



No, no vuelve. Así se llama el homenaje a la banda de mi vida, El Canto del Loco. pic.twitter.com/XdbKEULgDF — Dani Martín (@_danielmartin_) October 5, 2021

Y es que no hay que olvidar que No, no vuelven es tan solo el principio del nuevo proyecto de Dani. El artista ha querido hacerle un homenaje a la banda de su vida, y para ello ha regrabado nuevas versiones de 10 canciones de El Canto del Loco que seguro que serán la delicia de cualquier fan.

Aunque se desconoce cuándo estrenará el resto del proyecto, todo apunta a que las canciones elegidas serán algunas de las más queridas por los fans. De hecho, en el vídeo que colgó en sus redes se pueden escuchar fragmentos de La Madre de José o Zapatillas. Eso sí, todas las canciones del disco serán completamente en solitario.