Jamiroquai, Guns n’Roses, Maná, Ella Baila Sola… Así empezó octubre años atrás en la lista

¡Qué rápido pasa el tiempo! Resulta que hace un año por estas fechas, el número uno de la lista era Kings & queens, de Ava Max, una canción que aún resuena muy fresca en la memoria… Con este éxito de Amanda comienza La Máquina del Tiempo de #Del40al1CocaCola, la sección en la que Tony Aguilar recuerda temas que llegaron a lo más alto en LOS40 en la semana en curso; en este caso, la primera de octubre.

Si retrocedemos cinco años encontramos que en 2016 el puesto de honor lo ocupó Ride, de Twenty One Pilots. Aquella fue una buena temporada para el dúo de Ohio formado por Tyler Joseph y Josh Dun, artífices también de Stressed out y Heathens. Y hace diez años lo consiguieron La Oreja de Van Gogh con uno de los temas más bonitos de su segunda etapa, con Leire Martínez como cantante: La niña que llora en tus fiestas.

En 2006 Maná repetían esta semana en la primera plaza con Labios compartidos, mientras que hace veinte años alcanzaba el número uno Jamiroquai con Little L. Esta banda británica liderada por el excéntrico Jay K, tan aficionado a los sombreros estrafalarios como a los coches deportivos, arrasó a finales de los noventa con una contagiosa mezcla de pop, soul y funk, dentro del movimiento que se dio en llamar acid jazz.

En 1996, entramos en octubre con Ella Baila Sola en lo alto del podio gracias a Lo echamos a suertes. Marta y Marilia nos hicieron pasar muy buenos ratos con su canción de autor, en unos días en los que también brillaron Rosana, Pedro Guerra, Javier Álvarez, Ismael Serrano o Inma Serrano. Y, para terminar el repaso, nos situamos en 1991: hace treinta años, el rock duro de Guns n’Roses se llevó la medalla de oro con You could me mine, tema que se incluyó en la banda sonora de Terminator 2, así como en su cuarto álbum, Use your illusion II.