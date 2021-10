Ana Rosa Quintana deja sin palabras a Isa Pantoja por un comentario sobre su familia

La familia Pantoja sigue siendo uno de los temas favoritos del Programa de Ana Rosa y por ello cuentan con Isa, la hija de la tonadillera, como colaboradora.

Durante el pasado miércoles, la joven acudió al plató para hablar de la boda de Anabel, así como de la triste noticia del fallecimiento de su abuela y de la relación entre los miembros de su familia durante estos eventos.

"La boda súper bien" empezó contando ella, y preguntada por si se habían calmado las aguas entre su hermano y su madre: "Pensaba que bien pero de ver una cosa que me he enterado va a levantar ampollas".

El resto de compañeros quiso saber qué era eso que le había llegado, y ella lo desveló: "Me he enterado de que puede ser que mi hermano haga una exclusiva, entonces no va a contar lo que ya sabemos, así que será algo nuevo y ese es el problema..."

Fue en ese momento, cuando Ana Rosa Quintana le interrumpió para sentenciar: "También te digo una cosa, Isa, es mejor dar exclusivas que trabajar". La colaboradora se quedó sin saber cómo reaccionar, ya que ella es una de las que habitualmente cobra por hablar.

"Joder, cómo empezamos", rompieron el hielo el resto de compañeros. "Bueno, a ver..." atinó a decir la pequeña Pantoja con risa nerviosa, hasta que Joaquín Prat cambió de tema y continuó con el programa.