Joaquin Phoenix por fin se pronuncia sobre la secuela de ‘Joker’

Todos estábamos esperando algún movimiento, algún rumor, alguna nueva noticia sobre la secuela de una de las películas más revolucionarias y exitosas de la última década: Joker. Desde su estreno en 2019 y su triunfo en los premios Óscar –Joaquin Phoenix se llevó la merecidísima estatuilla a mejor actor principal– se rumoreó que Warner Bros. trataría de repetir la fórmula del éxito con una posible secuela. Al fin y al cabo, estamos hablando de una película que costó 55 millones de dólares y consiguió recaudar más de 1.000 millones.

Muy pocos estudios de cine se cerrarían en banda a explotar un fenómeno de masas tan grande, aunque lo que está claro es que, de hacerlo, deberían andar con pies de plomo para no estropear la esencia original. Por eso Warner se ha mantenido todo este tiempo en completo silencio sobre una hipotética segunda parte que pueda traer de vuelta la atormentada historia de Arthur Fleck. Probablemente lo esté macerando, pero no quiere reconocerlo.

Quien no ha querido callar nada ha sido el propio Joaquin Phoenix, quien en una entrevista con el diario The Playlist ha arrojado algo de luz sobre esta hipotética secuela. No ha confirmado nada, pero tampoco lo ha desmentido. Está, al igual que nosotros, con la duda. «No lo sé», exclamó. «Quiero decir, de verdad que no tengo ni idea».

JOKER - Tráiler Final

El actor no ha cerrado la puerta a que exista una segunda parte. De hecho, de sus palabras se puede entender que tanto el director Todd Phillips como el estudio Warner son plenamente conscientes de que existe una posibilidad muy plausible de que la película pueda tener una segunda entrega. «Desde que estábamos rodando nos dijimos, ya sabes, este tipo es alguien interesante. Hay algunas cosas que podríamos hacer con él y explorar en el futuro. ¿Pero lo haremos? No lo sé», añadió el actor en la misma entrevista.

Phillips, de hecho, confirmó hace tiempo que su idea original era rodar tres películas del Joker y formar una nueva trilogía sobre este perturbador y siniestro personaje. «Presenté tres películas, estando la primera dirigida por mí y las otras dos por directores diferentes», explicó, aunque se negó a dar nombres para «no meterlos en líos» porque ni siquiera ellos son conscientes. «Solo se lo conté a Warner».

Discurso completo de Joaquin Phoenix en los Oscar (subtitulado español)

Si finalmente Joker tendrá o no una secuela es algo que el tiempo dirá. Pero recordemos que fue una de las películas más exitosas de la historia del cine. De hecho, figura en el puesto 32 de las cintas que más han recaudado en todos los tiempos, y está a tan solo dos puestos de El caballero oscuro: La leyenda renace y muy por delante de El caballero oscuro (puesto 48) de 2008, donde Heath Ledger nos regaló una legendaria encarnación del Joker que aún muchos consideran la mejor encarnación que se ha hecho del archienemigo de Batman.