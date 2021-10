‘Secret Story’: Julen rechaza la hora sin cámaras con Sandra Pica y confiesa la razón

Julen de la Guerra y Sandra Pica son la única pareja - por el momento- de Secret Story. Aunque ninguno ha hablado de tener una relación, sí que desde el principio han dormido juntos, se han besado y no han ocultado su atracción.

La historia viene de hace meses. Cuando Pica visitó a Tom Brusse en Honduras, cuando concursaba en Supervivientes, para dejarlo porque se había enamorado de Julen. El trío fue muy mediático pero la relación no duró más que unas semanas.

Al unirse de nuevo en el reality de Telecinco, parece que la química ha vuelto pero más por parte de ella que de él. De hecho, ella ha transmitido en varias ocasiones que tiene miedo de salir a la realidad y que él deje de estar interesado en ella.

Pero mientras conviven, ambos han dejado notar las ganas que tienen de culminar sus relaciones bajo las sábanas pero fuera de cámaras. Y es que ella hizo "una promesa" de no hacer nada en público. Por eso, Luis Rollán cogió a ambos y pidió una hora sin cámaras:

¡Se viene HORA SIN CÁMARAS! 🔥 ¿Aceptará Julen la propuesta de Sandra? Saldremos de dudas a las 20:00H, en @telecincoes #SecretCuentaAtrás4 #Secret5O pic.twitter.com/mgMR6S27Rl — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 5, 2021

Ella aceptó pero él, sorprendió a todos: "Yo digo que no. Tengo mis motivos". Al escucharlo, Sandra estalló: "Que se vaya a tomar por culo" y salió del cubo junto a Rollán que la persiguió para calmarla. Por lo que Julen se quedó a solas delante de cámara y argumentó su decisión:

"Personalmente, sé lo duro que es que tu exnovia se acueste con alguien. Si hay cosas que se pueden ahorrar, mejor que mejor", explicó haciendo referencia a cuando Violeta le dejó a él porque se había enamorado de Fabio en Supervivientes y vio cómo tenían sexo.

Segundos después, aclaraba que se refería a Tom cuando lamenta que alguien pueda ver eso: ""A mí él no me debe nada ni yo le debo nada, pero a mí me pasó, era con imágenes y todo". Lo que descoloca es que, justamente la hora sin cámaras es para que nadie lo vea.