Tears For Fears anuncian su primer disco en 17 años: ‘The Tipping Point’

Si hay un dúo escrito con letras doradas en la historia de la new wave británica de principios de los 80, esos son Tears For Fears. Curt Smith y Roland Orzabal han ido plasmando a lo largo de su trayectoria letras que tienen que ver con la humanidad y sus problemáticas, los trastornos psicosociales, incluyendo críticas a las tendencias políticas propias de la época.

Ahora, 17 años después de la publicación de su último disco, Everybody Loves A Happy Ending (2004), han anunciado un nuevo álbum. The Tipping Point será el título de este nuevo trabajo con canciones inéditas, que estará disponible el 25 de febrero de 2022. El primer single de adelanto, un tema con el mismo nombre, ya se puede escuchar.

El tema está inspirado en un punto de inflexión personal en la propia vida de Roland Orzabal, capturando el dolor de ver a alguien a quien amas perder su larga batalla contra la enfermedad. "Antes de que todo saliera tan bien con este álbum, tenía que salir mal, tardó años, pero siempre sucede cuando juntamos nuestras cabezas", dice Orzabel. "Tenemos este equilibrio, y funciona realmente bien".

Tears For Fears - The Tipping Point (Official Music Video)

"Si ese equilibrio no funciona en un álbum de Tears For Fears, nada funciona", agrega Curt Smith. "Para decirlo en términos simples, un disco de Tears For Fears y lo que la gente percibe como el sonido of Tears For Fears es en lo que ambos podemos estar de acuerdo".

"Cuando nos conocemos desde hace tiempo y hemos trabajado juntos desde entonces, existe un vínculo que se vuelve familiar. Es diferente a una amistad", dice Smith. "Y es diferente a un matrimonio. Es literalmente como si fuera tu hermano. Es el tipo de vínculo que no puedes romper. A veces puede desmoronarse. Te separas por períodos, lo que también creo que es saludable, de verdad. Pero al final, parece que siempre volvemos a encontrarnos".