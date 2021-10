Tirpa: “Mi mayor arma es que como esté muy bien mentalmente puedo estar de locos en la batalla”

Los amantes del freestyle están más que listos para disfrutar de la Final Nacional Red Bull Batalla de los Gallos 2021. El WiZink Center de Madrid acogerá a los mejores gallos del panorama español para sacar el nombre del ganador que acompañará a Skone en la Internacional.

Uno de los que llegan con un gran nivel es Tirpa. Tras derrotar a Aczino en la FMS Internacional, el malagueño llega a esta competición con ilusión y ganas. En LOS40 hemos charlado con él y nos ha demostrado que el freestyle solo se guía por sensaciones, así que tendremos que esperar cómo se encuentra emocionalmente el día de la competición.

Pregunta (P): ¿Cómo te ves de cara a la Nacional?

Respuesta (R): Lo asimilé el otro día porque creo que es como mi cuarta Nacional. Me ha sorprendido mucho porque ha pasado muy rápido el tiempo. Estoy pillando más experiencia y sé gestionarlo mejor. No es que esté tranquilo del todo, porque tampoco es bueno venir desenchufado... luego te puede costar entrar en el mood de batalla, como me ha pasado también. Pero me siento concentrado, me siento guay, bastante bien y preparado. Al mismo tiempo no me comen los nervios. Tengo la mente como en stand by y cuando llegue el viernes ya lo pensaré.

P: ¿Quién crees que puede dar la sorpresa?

R: Creo que sí, claro, puedo darla yo, en verdad. Pero es que como darla la puede dar cualquier persona. Yo cuando la di en Valencia, en la regional, ahí sí que nadie pensaba que yo iba a dar la sorpresa pero la di. Si yo digo por ejemplo ahora que la sorpresa la va a dar Mounts, en verdad ya no es una sorpresa porque ya es como que todo el mundo lleva todo el año diciendo en Twitter que Mounts puede dar la sorpresa. Yo creo que al final cualquiera porque todos aquí son muy buenos. Unos tienen más experiencia en el formato y más tablas pero no te hace invencible de cara a alguien nuevo.

P: ¿Ves un Tirpa vs. Gazir otra vez?

R: Estaría muy chulo, la verdad. Gazir ha conseguido que tengamos una franquicia de batallas bastante guapa, aunque se las lleve él todas (risa). Nada, ya cambiaremos eso. Pero mola mucho, la verdad. Le tengo mucho cariño y para mí al menos llegar a la final del mundo con él, por ejemplo, era como un sueño y exitazo increíble. Hace un año justamente nos veíamos en el ascenso intentando llegar a la liga y ahora vernos en la final del mundo era como 'buah, brother, estoy orgulloso de ti. Ya en verdad ganes tú o gane yo, es la hostia esto'. Igualmente, si me toca contra él va a ser un batallón cien por cien. Porque Gazir nunca deja de pisar el acelerador y al final te obliga a que tú le des un batallón si no quieres que te humille. Sé que si me toca va a ser un batallón y por eso me mola de que me toque él.

Tirpa en la Final Nacional Red Bull Batalla de los Gallos 2020 / Gianfranco Tripodo (Red Bull)

P: ¿Cuál crees que es tu punto débil y tu punto fuerte de cara a esta competición?

R: En verdad creo que es el mismo y es que yo dependo mucho de las emociones y de la situación mental que yo tenga. Es muy importante la psicología en las batallas, tanto o más que el nivel. Por nivel en verdad no estoy preocupado, porque al fin y al cabo tenemos todos un nivel muy similar. Hay gente que puede ser mejor que tú pero nunca llega a haber una diferencia abismal como para decir que es lo que más preocupa. A mí me preocupa más realmente no saber encontrarme en la batalla, porque hay días en los que me he sentido muy bien y muy seguro de mí mismo y el nivel es la hostia y luego cuando estoy raro porque me falta motivación o porque no me encuentro bien o porque no he llegado a conectar ese día te empiezas a rallar y vas en picado. Mi mayor arma es que como esté muy bien mentalmente puedo estar de locos en la batalla, como en la Internacional. Pero como esté mal pues a lo mejor hago una batalla de mi*rda.

P: Hablando de sorpresas y de la Internacional. Cuéntame cómo te sentiste tras ganar a Aczino y cómo la viviste.

R: Es que yo realmente toda la Internacional entera la viví con una intensidad muy fuerte. O sea, lo pasé hasta mal ya hablando en serio porque estaba muy presionado. Llevaba un año entero de tira y afloja y cuando al público del freestyle le das un tiro y afloja… el público del freestyle, no es por decir algo malo, porque en el fútbol y en todas las disciplinas es igual, pero es bastante exigente y cuando tú le haces eso se acostumbran a decir ‘bueno, este en realidad no es tan bueno porque es irregular y de vez en cuando lo hace bien, y de vez en cuando lo hace mal’. Yo tenía la sensación de que todo el mundo me veía así y había gente como Gazir, como Mnak, que eran los chavales que habían estado ahí conmigo y que sí los veían como favoritos de verdad. Entonces a mí me empezó a picar un poco eso y dije ‘No puede ser, hermano, no puede ser’. O sea o yo en la Internacional brillo y me pongo en el sitio o vuelvo a 'pechofriar', como dicen los argentinos, y soy un notas. Esa opción era inviable en mi mente. Tenía que ser cien por cien de locos. Entonces ya fui más mentalizado de que tenía que hacer algo grande.

Cuando me tocó Aczino ya estaba en semifinales y fue como... bueno a ver, que semis es una buena postura pero es que si me cargo a Aczino aquí ya es dios. Cuando gané fue... fue increíble. La mayoría de gente que son mis colegas del freestyle estaban hasta llorando y todo cuando salí de la batalla. Salieron a darme un abrazo llorando diciéndome 'hermano, tío, increíble. Estabas ahí en la cuerda floja y ahora le has ganado al mejor de la historia'. Fue bonito, la verdad.

P: ¿Qué felicitaciones te hicieron más ilusión recibir?

R: Hay unas cuantas que molaron mucho, por ejemplo, de mi mejor colega de toda la vida que también rapeaba conmigo antes y hacía eventos y tal y le tengo un montón de cariño. Me llamó por la noche y estaba flipando también, llorando y me emocionó tela. De mi chica también, que estaba loca perdía flipando. Mi madre también flipando diciéndome lo bueno que era. Estuvo muy bonito también. Y del Choko también, el cabr*n. Fue el primero que después de la batalla estaba llorando a tope y diciéndome 'hermano, que te lo mereces'.

P: Del 1 al 10, ¿cuál crees que es tu nivel de cara al evento?

R: De nivel, de todo en general, no sé, en verdad es que me veo bastante bien. Al final el free es algo que es muy sensacional, entonces por sensación de ahora mismo te puedo decir, pues mira, estoy en un 11 porque estoy fresco como una rosa y me enfrento a quien quiera. A lo mejor luego no, pero por ahora estoy muy bien, la verdad.