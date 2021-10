‘La niña de la escuela’ saca sobresaliente: Lola Índigo, Belinda y Tini llegan al Nº1

No ha sido el suyo un éxito fulgurante en la lista: ha necesitado 14 semanas y una espectacular subida de ocho posiciones para alcanzar el número uno. Quizá es que tenía que esperar al inicio del curso escolar… El caso es que La niña de la escuela, el tema que cantan a medias Lola Índigo, Belinda y Tini, ha llegado este sábado 9 de octubre al número uno de la lista oficial de LOS40.

El single se publicó a principios de julio acompañando el lanzamiento de La niña, el esperado segundo álbum de la andaluza. Enseguida se convirtió en uno de los más sonados de este verano. Como explicó Lola a Tony Aguilar en LOS40 Global Show, “es una canción a la que le metimos muchísimo cariño. Quería hacer una colaboración fememina. Tini y Belinda son niñas a las que la gente ha visto crecer; las quiere como niñas. Son perfectas para esta canción”.

También la mexicana Belinda se ha pronunciado como el tema. “Estamos supercontentas con este single y estoy muy agradecida a Lola por haberme invitado. Sabía que esta canción tenía algo mágico, pero lo que está pasando con ella es genial”. Por su parte, la argentina Tini ha declarado: “Estoy recontenta con este tema. Lola me cae muy bien y tiene una fuerza admirable en todo lo que hace. Belinda me marcó en algún momento de mi vida y tener una canción con ellas dos me hace muy feliz”.

Felices las tres, pues, y más ahora que han logrado la posición de honor (de matrícula de honor, podríamos decir) en LOS40 con esta canción que es doble platino de ventas en España. El vídeo de La niña de la escuela, además, está nominado en la categoría de Videoclip del Año en LOS40 Music Awards, donde Lola Índigo aspira también al premio a Artista del Año en el apartado nacional y Tini al de Artista o Grupo Latino en el apartado Internacional Latino. La niña de la escuela merece un sobresaliente cum laude para estas tres grandes artistas: ¡enhorabuena!