Tina Turner vende los derechos de sus canciones por 300 millones

Bob Dylan, Mick Fleetwood, Neil Young y hasta Shakira han sido algunos de los nombres que a lo largo de los últimos años han tomado la decisión de vender los derechos de su carrera musical a empresas, fondos de inversión o sellos discográficos. Y a todos ellos tenemos que sumar un nuevo ejemplo de lo más reciente: el de Tina Turner.

La artista que se convirtió en una auténtica diva desde los 60 a los 90 con su desgarradora voz hacía oficial a través de un comunicado la venta de todos los derechos de sus canciones a BMG por una cuantía cercana a los 300 millones de dólares (aproximadamente unos 260 millones de euros).

La compañía ha explicado que será "un socio en todos los intereses musicales de Tina Turner" ya que la compra de su catálogo incluye todas sus grabaciones, letras, derechos conexos, nombre, imagen y semejante de toda la obra musical de la intérprete estadounidense. La autora de hits mundiales como What’s Love Got to Do With It o The Best seguirá bajo firma de Warner Music en sus futuras creaciones.

Con más de 100 millones de discos vendidos a lo largo de más de 6 décadas de carrera musical, Tina Turner ha sido una de las voces que marcó la industria estadounidense durante muchos años en el siglo XX. Su imagen y su marca sigue generando expectación y beneficios como demuestra su más reciente musical que se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas.

Pese a estar retirada de los escenarios, el 2021 ha sido un año muy fructífero para la intérprete que muy pronto entrará a formar parte del Salón de la Fama por segunda vez (ya fue inducida como parte de Ike y Tina Turner). "El viaje musical de Tina Turner ha inspirado a cientos de millones de personas en todo el mundo y continúa llegando a nuevas audiencias. Nos sentimos honrados de asumir el trabajo de gestionar los intereses comerciales y musicales de Tina Turner. Es una responsabilidad que nos tomamos en serio y que perseguiremos con diligencia. Ella es verdadera y sencillamente, la mejor" explicó Hartwig Masuch, presidente ejecutivo de BMG en el comunicado.

Desde el año 2009 Tina Turner vive alejada de los estudios y de los escenarios y disfruta de su retiro espiritual en Suiza alejada de los focos de la actualidad: "Como cualquier artista, la protección del trabajo de mi vida, mi herencia musical, es algo personal. Estoy segura de que con BMG y Warner Music mi trabajo está en manos profesionales y confiables" ha confirmado la artista.

A sus 81 años, la figura de Tina Turner todavía tiene muchos secretos por descubrir a través de documentales y musicales mientras públicamente seguimos disfrutando de hits mundiales como What’s Love Got to do With It, Proud Mary, Help!, We Don´t Need Another Hero (de la película Mad Max) y Nutbush City Limits. Simply, the best.