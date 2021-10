El tatuaje y el cambio de look de Adam Levine motivados por la caída de Whatsapp e Instagram

Adam Levine es uno de esos artistas que no puede estarse quieto demasiado tiempo. Y cuando el pasado 5 de octubre las redes sociales (Whatsapp, Facebook, Instagram...) se cayeron, el líder de Maroon 5 se puso manos a la obra para renovar su imagen con cambio de pelo y nuevo tatuaje incluido.

El tatuador habitual de Levine ayudó al solista en su nueva decoración en plena garganta. Brazos, piernas, torso y espalda: el solista californiano tiene varias obras de arte repartidas por todo su cuerpo. Ahora hay que añadirle una mariposa que se posa sobre una tela de araña y que queda visible en la garganta del intérprete.

A Adam Levine le encantan los tatuajes. Eso no es ninguna novedad. En más de una ocasión en la que el lider de Maroon 5 hace gala de su físico podemos ver varios de ellos. Sus brazos, su abdomen y su pecho son algunos de los lugares que tiene tatuados.

Pero el cambio de look de Adam Levine no afecta solo a su nuevo tattoo sino también a uno de los cambios radicales de peinado a los que ya nos tiene acostumbrados. Hemos visto ya al solista casi con cualquier look pero el azul chillón no lo recordábamos. Crestas, pelo rosa, corte al cero, peinado con tupé... El estilo no está reñido con la variedad y eso es algo que el cantante de Maroon 5 lleva por bandera.

Adam Levine es el vino mismo, que hombre tan DIVINO! pic.twitter.com/mgRFifUoTk — 🎃mételo, sácalo🎃 (@RayferTuBebe) October 7, 2021

A juzgar por la cara del solista ha quedado encantado con su nueva imagen y los paparazzi no han tardado en 'cazarle' en la calle presumiendo de aspecto. No es sencillo acostumbrarse a ese azul casi fluorescente pero a ese cuerpazo repleto de tinta y trabajado en el gimnasio le sienta bien casi cualquier cosa.

Lo que quizá no le termina de sentar tan bien es el hecho de que miles de seguidores de Chile continúen respondiendo a sus publicaciones como resultado del trolleo que arrancó hace 2 años por lo que sucedió en Viña del Mar de aquel año. ¿Qué os parece la nueva imagen de Adam Levine? ¿Os animais a probar un color que puede ponerse de moda pronto?

Durante todos los años de su carrera musical y televisiva ha demostrado que no quiere encasillarse y la imagen no es una excepción. Y todo porque Whatsapp, Facebook e Instagram se cayeron...