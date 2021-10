Grand Theft Auto III, GTA Vice City y GTA San Andreas dan el salto a la nueva generación de consolas

En honor al próximo 20 aniversario de Grand Theft Auto III a finales de este mes, el título que definió el género junto con sus igualmente revolucionarias secuelas Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas, llegará a las plataformas de la actual generación en Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition.

Este mes se cumple un aniversario muy especial para Rockstar Games: 20 años desde el lanzamiento original de Grand Theft Auto III, el juego que dejó a los jugadores moverse a su antojo por la enorme metrópolis tridimensional de Liberty City con una inmersión y una sensación de libertad sin precedentes. Además de abrir un nuevo camino para el género de mundo abierto, Grand Theft Auto III erigió a Grand Theft Auto como un fenómeno cultural junto a las dos entregas posteriores de la serie, igualmente legendarias, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas.

Con un lanzamiento a finales de este año en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y Rockstar Games Launcher, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition ofrecerá mejoras de todo tipo en los tres títulos, como gráficos mejorados y jugabilidad renovada, mientras sigue conservando las clásicas sensaciones y aspecto de los originales. Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition también se lanzará en iOS y Android en la primera mitad de 2022.

Además, dentro de las celebraciones del 20º aniversario de GTAIII, Rockstar ofrecerá una avalancha de equipamiento especial en Grand Theft Auto Online a través de diversos eventos este otoño, con ropa y cubiertas conmemorativas. También continuarán mejorando y evolucionando GTA Online rotando algunos Modos Adversario y actividades.

GTA Online ofrece una variedad enorme de posibilidades de juego, con más de 1,000 actividades creadas por Rockstar y decenas de millones creadas por los jugadores desde su lanzamiento.