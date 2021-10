Star-Lord estrena nueva canción, Zero to hero, para la banda sonora de Marvel's Guardians of the Galaxy

Marvel's Guardians of the Galaxy contará con una banda sonora brutal. El videojuego tendrá un apartado musical muy importante tal y como ha desvelado Eidos-Montreal. Star-Lord ha presentado un nuevo y desvergonzado videoclip de estética ochentera para conmemorar Hero to zero, el nuevo sencillo creado específicamente para el juego.

Inspirado en los dibujos clásicos de los 80, el videoclip animado es un subidón de nostalgia que muestra por qué Peter Quill, en un arranque de inspiración, adoptó el sobrenombre Star-Lord en el universo del juego. ¡Y ahí no queda la cosa! Eidos-Montréal ha publicado otro vídeo retro en formato VHS del grupo Star-Lord interpretando el sencillo en un escenario melena al viento, y lo ha combinado con el videoclip animado para crear una versión extendida de lo más cañera.

Además de los temas Zero to Hero y Space Riders with No Names del grupo Star-Lord, la lista de reproducción oficial de Marvel's Guardians of the Galaxy incluye 30 canciones míticas con licencia de artistas tan legendarios como Mötley Crüe, Bonnie Tyler, Billy Idol, Pat Benetar, Def Leppard, Blondie y muchos más.

Todos los temas de la lista aparecerán en el mismo juego, con una opción para activar o desactivar la música para aquellos jugadores que deseen sustituirla por alternativas más seguras para retransmitir. Creado específicamente para Marvel's Guardians of the Galaxy, el álbum al completo del grupo Star-Lord se lanzará por separado a la vez que el juego, que llegará el 26 de octubre.

Marvel's Guardians of the Galaxy estará disponible el 26 de octubre de 2021 para las consolas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One, a PC y a streaming con GeForce NOW. Marvel's Guardians of the Galaxy Versión en la nube para Nintendo Switch también llegará a determinadas regiones el 26 de octubre.

¡El rock no ha muerto! La música es una parte central de Marvel's Guardians of the Galaxy y por eso se ha creado una banda sonora de canciones rock y pop con licencia destacadas en los años 80. Este es el listado definitivo:

Blondie - Call Me

Blue Oyster Cult - Don't Fear The Reaper

Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy

Hot Chocolate - Every 1's A Winner

Wang Chung - Everybody Have Fun Tonight

Tears For Fears - Everybody Wants To Rule The World

EUROPE - The Final Countdown

New Kids on the Block - Hangin' Tough

Pat Benatar - Hit Me With Your Best Shot

Bonnie Tyler - Holding Out for a Hero

KISS - I Love It Loud

Flock of Seagulls - I Ran

Culture Club - I'll Tumble 4 Ya

Mötley Crüe - Kickstart My Heart

Simple Minds - Love Song

Rick Astley - Never Gonna Give You Up

Frankie Goes To Hollywood - Relax

Def Leppard - Rock Rock Till You Drop

Rainbow - Since You Been Gone

A-ha - Take On Me

Soft Cell - Tainted Love

Loverboy - Turn Me Loose

Autograph - Turn Up the Radio

Wham! - Wake Me Up Before You Go-Go

Scandal featuring Patty Smyth - The Warrior

Starship - We Built This City

Twisted Sister - We're Not Gonna Take It

Billy Idol - White Wedding

Puedes escuchar todos estos temazos mientras avanzas en el juego, así como en la gramola de la Milano. Algunas canciones tendrán un papel clave al hacer piña con tus compañeros, una mecánica básica del combate. Tendrás la oportunidad de elegir entre dos temazos en el walkman de Star-Lord para intentar motivar a los Guardianes y superar a sus enemigos. No sabrán lo que se les viene encima.

Todas las canciones de la lista de reproducción aparecerán en el propio juego, con una opción para los jugadores que quieran silenciarlas y cambiarlas por alternativas más seguras para retransmitir.