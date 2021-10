Haze analiza la escena urbana: Ostentación del trap, hipersexualización del reguetón o falta de autenticidad

Haze es uno de esos raperos que a principios de los dosmiles triunfó con su propuesta de fusionar el rap con el flamenco. Porque no, no es cosa de Rosalía y C. Tangana, ya se hacía antes y él fue uno de los pioneros. Pero aquel éxito pasó y aunque ha seguido dedicado a la música, se buscó un plan b y se hizo profesor.

Ahora acaba de publicar El niño que salió del barrio, un libro que recoge poemas, letras de canciones y textos autobiográficos que nos ayudan a conocerle mejor y a entender la visión que tiene de la industria.

Hemos querido hablar con él para conocer su visión de la escena urbana actual donde lo latino cobra protagonismo e influye en demasía en nuestros propios artistas. O por lo menos, esa es su idea, la que expresaba en su tema Feka.

En la escena urbana de hoy en día hay unas letras más hedonistas y de ostentación, frente al carácter reivindicativo de sus orígenes, ¿se ha perdido?

La realidad es que conviven los diferentes géneros musicales. Conviven el rap, trap, reguetón y otros subgéneros. Pero sí es verdad que la esencia del trap ha sido la vanagloria y apología de las armas y el hacerse rico mediante el trasiego de drogas y el reguetón siempre ha tenido la esencia del bailar, del perreo, pero también de la ostentación. Esto también existió en el rap de los 90, con el gangsta rap, pero es verdad que lo que está de moda es el trap y reguetón con ese tipo de apologías y cosificación e hipersexualización de la mujer.

¿Y por qué crees que ahora tiene primacía ese enfoque sobre el otro?

Tengo una hipótesis y es que el rap reivindicativo, el de protesta social, no interesaba al neoliberalismo que impera en el mundo, o en casi todas las partes, no obstante, ese tipo de trap y reguetón le viene muy bien a los grandes empresarios y grandes lobbies. Se habla de producir y de tener. Es una cuestión de geopolítica.

En Feka: “Imitas a Bad Bunny. Imitas a Anuel. Eres un boricua de pastel”. Sacaste este tema el año pasado: ¿Pensabas en alguien en concreto cuando escribías esto?

(Risas) Pensaba en esa moda en la que artistas de los géneros trap y reguetón son tan seguidores de los artistas latinoamericanos de moda que incluso llegan a imitar sus expresiones y acentos y eso me resultaba un poco chocante, me parecía feo, parece que la gente no tiene identidad.

“La falta de autenticidad en este mundillo es desesperante”, ¿en qué te ha afectado a ti?

El que no sigue la moda se queda fuera de la moda, en eso. No me importa, tengo una edad, tengo una carrera hecha. Tengo la suerte de haber hecho historia en la música urbana de nuestro país, ¿qué más quiero?

Ahora que se habla tanto de la fusión del rap y el flamenco y que se ha vuelto tendencia, es algo que tú ya hacías hace muchos años.

Pues sí. Algunos de los grandes éxitos de Rosalía y C. Tangana tienen algunos matices flamencos y ya a principios del 2000 ya habíamos puesto la primera piedra. Junior Míguez, Mala Rodríguez o el Payo Malo. Incluso Solo Solo con algún sample de Los Chichos en el 98.

¿Fuisteis unos adelantados?

Yo fui un incomprendido. Mala Rodríguez se dio a conocer con una multinacional y Lujo ibérico se promocionó desde una gran plataforma. Lo mío salió de una maqueta que hicimos mis amigos y yo artesanalmente y vendía desde mi casa. Mis amigos me grababan las copias porque no tenía ordenador y necesitaba que hicieran las copias para poder venderlas a 3 euros. Me vino el éxito con una maqueta y utilizando el flamenco con la importancia que tiene esa música nuestra. El rap era rap y el flamenco lo cantaban los que saben cantar flamenco, di un paso más adelante.

Has mencionado a Rosalía y C. Tangana, no sé si son los nombres que me darías si te pregunto por algún artista de la nueva escena urbana que valores.

Si te digo la verdad, últimamente estoy volviendo los ojos a los clásicos, tal vez porque tengo más de 40. Escucho a Frank Sinatra, a Extremoduro, incluso, a Julio Iglesias, te lo prometo. He escuchado un par de canciones de Julio Iglesias que me encantan, te lo digo de corazón.