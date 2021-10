Boza: “Ahora tenemos acceso a cosas que hacen que la música navegue más rápido pero hay demasiados artistas”

Boza es uno de esos artistas que de repente suenan en las playlists de tus canciones favoritas y se quedan ahí para siempre. El panameño ha dado de qué hablar en las listas de éxitos con su tema Hecha Pa' Mí, que le ha posicionado entre las promesas de la escena de la música urbana.

Pero después de este han llegado otros éxitos que han ido completando su carrera. En LOS40 Urban hemos charlado con él sobre ellos, pero también sobre Bizarrap, sus próximas colaboraciones y el éxito.

Pregunta (P): Bienvenido, Boza. ¿Qué tal tu visita por España?

Respuesta (R): Excelente, en verdad. No me quiero ir. Me voy el jueves. Me quiero quedar mínimo dos semanas más para poder irme lleno, ¿me entiendes? Me han recibido muy bien. Les tengo mucho cariño. Estoy agradecido por tu tiempo y la entrevista.

P: Gracias a ti. ¿Has tenido la oportunidad de encontrarte con algún artista español?

R: Todavía no, pero yo creo que mañana sí tengo una sesión. No me quieren decir con qué artista, pero mañana tengo una sesión. Ya mañana trabajamos como decimos nosotros: "vamos al caldero, a calentar".

P: Una de tus últimas canciones es con Cali y el Dandee, Por ella. ¿Cómo nació?

R: Nace por los mánagers más que todo. Mi mánager habló con los de ellos y dieron con hacer una colaboración. Cuando mi mánager me dijo que era con Cali y el Dandee yo obviamente no le iba a decir que no. La canción es una canción muy bonita y yo lo que hice fue darle el toquecito oscuro mío de la calle para que cogiera un balance, un yin yang. La canción me gusta mucho.

P: Tu canción Hecha Pa’ Mí ha sido todo un éxito. ¿Cómo lo has percibido tú?

R: Es difícil. Yo no me lo creo todo por completo. Me agarró por sorpresa. Las expectativas con Hecha Pa' Mí siempre fueron altas pero fue como tres veces más de lo que yo pensé que iba a suceder. Esa canción hizo, gracias a Dios, que yo saliera y que me conocieran internacionalmente. Después de esa canción yo lo que quería hacer era pasar la página y que no solo me quedase en una canción. Quería que fuera como recurrente. Ya saqué Ella, que fue la próxima canción. Se está convirtiendo en un éxito gracias a Dios y gracias al público también, que son los que hacen de esto una realidad. Ya va para 100 millones de streaming en Spotify, para 30 millones en el vídeo de Youtube. Estoy muy feliz. Estoy en shock.

P: Formas parte de las nuevas generaciones de artistas de la escena de la música urbana. ¿Crees que lo tenéis más fácil a la hora de llegar a tener éxito o es más difícil?

R: Claro que es mucho más difícil. Es como sí y no porque ahora tenemos plataformas, ahora tenemos acceso a cosas que hacen que la música navegue másrápido pero hay demasiados artistas, ¿me entiendes? Te puede ayudar Bad Bunny pero si no es para ti no es para ti. Puede sacar alguien una canción solito y tú una con Bad Bunny y se puede pegar la del que lanza la canción solito. Tiene sus pros y sus contras. Es 50/50. Si lo nivelas todo viene siendo lo mismo porque ahora hay plataformas pero hay un millón de música y un millón de personas que están escuchando música, pero no a todas las personas les gusta la misma música. Pero yo creo que simplemente uno con mantenerse innovando, evolucionando, haciendo cosas frescas, cosas nuevas y el carisma, lograrías mucho.

P: Uno de los productores que están a la orden del día es Bizarrap. ¿Harías una colaboración con él? ¿Se ha dado la oportunidad?

R: No, en verdad todavía no se ha presentado la oportunidad. Sí he escuchado a Bizarrap, he escuchado varias sesiones de él, es súper duro. Si en algun momento se puede colaborar, se colaboraría y estamos para trabajar.

P: ¿Cómo definirías a Boza?

R: No sé. Yo cuando hago las canciones estoy como fuera del planeta. Estoy como fuera de este mundo. Yo cuando las hago me voy más allá y yo creo que eso es lo mismo que transmito o trato de transmitir cuando hago una canción. Que la escuches y no se te asemeje a nada, sino como que no sé, te traiga recuerdos, emociones. Sea algo diferente y épico. Música real, que se sienta, no que se escuche solamente.

Boza / Foto cedida por Artist Publicist

P: Estás nominado a los Latin Grammy. ¡Enhorabuena! ¿Cómo recibiste la noticia?

R: Estaba en el estudio, estaba haciendo música. Fue como hace una semanita. Todo el mundo se puso súper happy. Yo no entendí lo que me estaban diciendo. Era como que se equivocaron al escribir mi nombre o qué, ¿me entiendes? Más cuando en mi país siempre se ha hecho un poquito más difícil. Si salir fuera era un poquito difícil, imagínate ser nominado a un Grammy. Es un súper logro. Es algo que queda para la historia de lo que es Panamá y lo que es también mi trayectoria musical.

P: Te tengo que preguntar, porque es un tema que está a la orden del día. ¿Qué opinas de la polémica que se ha generado entorno a J Balvin y Residente?

R: En verdad no me importa que estén peleando. Cada uno tendrá sus razones. Si en algún momento más adelante yo tuviese razones, tal vez yo diría algo. Pero ahora no tengo razón de nada, así que estoy feliz de mi nominación. Y pues nada, si ellos quieren pelear, discutir o lo que sea... yo quiero sentarme al frente de los Grammy y si puedo llevármelo para Panamá, me lo llevo.

P: Se vienen nuevos temas, ¿no? ¿Alguna colaboración a la vista?

R: Vienen colaboraciones. Ya este mes, si no me equivoco, salen un par de colaboraciones. Vienen el remix de Ella con Young, Lunay, Beéle y Lenny Tavárez. Viene una canción con Llane, con Jhay Wheeler y Reik. En noviembre voy a sacar el resto del álbum que son cinco canciones que este año vine haciendo pedacito por pedacito y las cinco últimas van a salir.