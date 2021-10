Nya de la Rubia nos habla sobre ‘El Brillo de Tus Ojos’, su homenaje a Lola Flores

Nya de la Rubia ha demostrado ser una artista que no tiene retos imposibles. Y es que rendir homenaje a tu artista favorito/a no siempre es una tarea sencilla, pero su amor y pasión por la música ella ha conseguido que la sevillana supere las expectativas.

Llega El Brillo De Tus Ojos, una canción inspirada en Lola Flores con la que ha querido acentuar la importancia de ser nosotros mismos con nuestra propia belleza. No está en contra de los retoques estéticos "que te hagan sentir bien", pero sí es una crítica a la "locura obsesiva de adentrarse en unmundo donde la belleza impuesta margina el brillo de nuestros ojos", explica la artista en un comunicado.

En LOS40 hemos podido hablar con la sevillana acerca de este lanzamiento y hemos descubierto que detrás de este proyecto hay mucho trabajo y dedicación. "La idea parte de una frase mítica y transgresora de Lola. "El brillo de los ojos no se opera" para mí tiene toda la verdad y la naturalidad que a día de hoy siento que se está perdiendo por culpa de unos cánones de belleza que nos están queriendo meter en la cabeza. Y no solo eso. Una vida de filtros y máscaras que hacen que no te aceptes y no te quieras tal como eres", explica.

En su videoclip trae una apuesta en la que incorpora elementos religiosos. "Todo nace de unirme con mi amigo Diego Díaz, director creativo. Le enseñé la canción y empezamos a volar. [...] El guión y la dirección son mías y para mí fue un reto, ya que estructurar en tres minutos y que no se pierda el ritmo de la canción es bastante complicado. Tenía claro que quería crear un mundo surrealista entre monjas y operadas meténdose en estos diferentes personajes y enviando mensajes indirectos y directos hacia lo que yo creo", explica Nya.

Pero, ¿quién es Lola Flores para ella? "Es una mujer transgresora, una mujer con carácter, con mentalidad abierta y llena de arte. Para mí es la pionera", confiesa.

"Cada uno es libre de hacerse lo que quiera. Es una crítica a los cánones de belleza que supuestamente hay y nos meten en la cabeza todo el tiempo". Así es como nuestra protagonista resume su nuevo tema, que formará parte de un EP compuesto por cinco temas. Uno de ellos será una colaboración con Haze.