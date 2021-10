Madonna rechazó dos papeles de cine que habrían cambiado su vida (y la nuestra) para siempre

Madonna está preparando una película sobre su vida. Una suerte de biografía escrita y dirigida por ella y protagonizada por Florence Pugh, siempre que la joven actriz de Mujercitas y Viuda Negra acepte la suculenta oferta que la Reina del Pop le ha lanzado públicamente. «Aún no está decidido, pero definitivamente ella encabeza la lista. ¡Si me acepta!», dijo la cantante durante una entrevista.

El amor de Madonna por el cine siempre ha sido evidente. Ahora quiere trasladar su vida a una película, pero no es la primera vez que la autora de Like a Virgin coquetea con Hollywood. Ya en 1990 participó en Dick Tracy junto a Warren Beatty y se puso bajo las órdenes de Alan Parker en el biopic Evita y de Susan Seidelman en la divertida comedia Buscando a Susan desesperadamente, además de otros pequeños papeles que tuvo junto a cineastas tan distintos como Woody Allen (Sombras y niebla) y Penny Marshall (Ellas dan el golpe).

Sin embargo, no todas las decisiones tomadas por Madonna en torno a lo cinematográfico han sido buenas. De hecho, la Queen of Pop, de 63 años, se arrepiente de no haber dicho que sí a varios realizadores y realizadoras. En concreto a las hermanas Wachowski, que le ofrecieron un papel en la película Matrix, hoy en día un título de culto para millones de cinéfilos y una cinta de gran actualidad gracias a The Matrix Resurrections.

Madonna Confirms She’s Writing a Movie About Her Life | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Durante una entrevista en el programa de Jimmy Fallon el presentador le preguntó si había visto alguna vez las dos películas que ella rechazó durante su juventud, Showgirls y Batman Returns. Al parecer, Tim Burton la habría llamado para encarnar al personaje de Catwoman que finalmente recayó en manos de Michelle Pfeiffer, mientras que el siempre polémico Paul Verhoeven la habría tanteado para ser Nomi, la protagonista de su célebre drama erótico.

«Sí, he visto las dos», respondió Madonna. «Y me arrepiento de haber rechazado el papel de Catwoman. Era bastante fiero», confesó. «De Showgirls no me arrpiento. Pero también rechacé un rol en Matrix. ¿Puedes creértelo?», espetó, para sorpresa de Fallon y del público. «Es una de las mejores películas de todos los tiempos y lo rechacé. Una pequeña e insignificante parte de mí se arrepiente de ese momento de mi vida».