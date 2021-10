Pillan a Terelu en actitud cariñosa con un colaborador de ‘Viva la vida’

Terelu lleva muchos años soltera. Sin embargo, la prensa del corazón y los diferentes programas de televisión dedicados al chismorreo están empeñados en que la hija de María Teresa Campos encuentre el amor. Ella ha declarado públicamente que lleva tiempo sin probar varón y no quiere nada serio, pero parece que sus prioridades han cambiado.

Viva la vida, que no se corta un pelo, emitió este domingo un vídeo donde Terelu se mostraba en actitud cariñosa con un colaborador del programa de Telecinco. Así lo anunciaron desde el magacín: "Ha llegado el momento de descubrir quiénes son los dos tortolitos que anoche se lo pasaron pipa. Los que no se fueron a casa cuando aquí se apagaron los focos".

A continuación, el espacio que comanda Emma García enseñó unas imágenes donde aparecían Terelu y Juan Luis Galiacho muy acaramelados. Estaban de fiesta y entre caricias y gestos cómplices, los tertulianos lo daban todo con la canción Vivir así es morir de amor, de Raphael.

El vídeo de Terelu y Galiacho

"Me sorprende ver a mi madre ligando", comentó Alejandra Rubio entre risas en Viva la vida. "A mí me gustaría tener a Galiacho como padrastro. Lo he dicho siempre, y se lo digo a ella en privado".

¿Se convertirán Terelu y Galiacho en la nueva pareja de moda?