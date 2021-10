Soft Cell estrenan un adelanto de su primer disco en 20 años: 'Bruises on My Illusions'

Uno de los regresos musicales que más nos sorprendió cuando descubrimos su vuelta fue Soft Cell. El dúo británico compuesto por Marc Almond y Dave Ball anunció el que será su quinto trabajo discográfico dos décadas después de publicar su anterior disco. Fue una decisión que tomaron en su último concierto, celebrado en el O2 Arena de Londres en 2018, en el que Almond y Ball se dieron cuenta de que no se habían visto "en unos 15 años".

Ahora, la banda vuelve con Bruises on My Illusions, un potente single que funciona como adelanto de su álbum, que se llamará Happiness Not Included. El tema, concebido con una atmósfera ochentera y llena de sintetizadores, es una pieza oscura que habla sobre la soledad y el duelo sin perder la identidad pop.

Tal y como ha definido Almond en un comunicado de prensa, la canción es "un mini film noir de Soft Cell sobre la historia de un personaje desilusionado, que tiene todas en su contra pero que aún así tiene esperanzas de un futuro mejor, a pesar de las adversidades". El músico ha hablado de la inspiración para escribir la canción: los "acordes ominosos pero desafiantes" que Ball había compuesto. Happines Not Included ya tiene fecha de lanzamiento programada, será el 25 de febrero de 2022.

Bruises On My Illusions

No es la primera canción que conocemos de este nuevo álbum de la banda británica. Ya durante el verano pudimos escuchar Heart Like Chernobyl. Tal y como los músicos han contado, el disco será una dura crítica a la sociedad con elementos de "ciencia ficción para el siglo XXI". Además de este trabajo, han anunciado una mini-gira de cinco fechas en Reino Unido que coincidirá con el 40º aniversario de su disco debut de 1981, Non-Stop Erotic Cabaret.

En declaraciones recogidas por NME, Almond ha dado más detalles sobre el disco: "En este álbum quería vernos como una sociedad: un lugar donde hemos elegido poner las ganancias antes que las personas, el dinero antes que la moral y la decencia, la comida antes que los derechos de los animales, el fanatismo antes que la justicia y nuestras propias comodidades triviales ante las indescriptibles agonías de los demás". En medio de este pesimista mensaje, también hay tiempo para la esperanza: "Pero en el álbum también existe la creencia de que hay una utopía si podemos despegar las capas y entender lo que realmente importa".